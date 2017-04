Kriminalität : Amerika jagt den Todesschützen von Cleveland

Washington (dpa) - Amerika jagt Steve Stephens - den Mann, der am Osterwochenende einen 74 Jahre alten Mann getötet und ein Video von der Tat auf Facebook veröffentlicht haben soll. Die Fahnder wissen derzeit nicht, wo sich der Mann, den Fahndungsfotos mit kahlem Kopf und Vollbart zeigen, aufhalten könnte. «Er kann in der Umgebung sein, er kann aber auch in jedem anderen Teil der USA sein», sagte der zuständige FBI-Ermittler Stephen Anthony. Es scheint, als habe Stephens sein Opfer einfach auf der Straße nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und kaltblütig erschossen.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 17:45 Uhr