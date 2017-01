Christiansens Netzwelt : Zu Besuch in der App

1 von 1 1 von 1

Eine Bahnfahrt von unterwegs übers Smartphone buchen – das geht am besten per App, oder? Eine antiquierte Einstellung. Zumindest, wenn es nach Google geht. Bereits im vergangenen Jahr stellte der US-Konzern „Instant Apps“ vor. Jetzt startet das Projekt.

Das Konzept von „Instant Apps“ lässt das Nutzen von Apps ziemlich aufwendig erscheinen, denn normalerweise läuft das so ab: Im App-Store nach der App suchen, sie auswählen, auf „installieren“ klicken, dem Zugriff auf die persönlichsten Smartphone-Bereiche zustimmen und... warten... Denn jetzt wird das Komplettangebot mit all seinen Funktionen installiert. Ob man die nun alle braucht oder nicht. Das kostet Zeit und Speicherplatz.

Anders soll das mit „Instant Apps“ werden: Über die Google-Suche oder einen Link zu einer Webseite gelangt der Nutzer nicht zum langsam ladenden Internetauftritt mit aufploppenden Werbebannern, sondern landet direkt in dem für ihn interessanten Teil der jeweiligen App – ohne sie herunterladen zu müssen. Der Trick: Die Anwendung wird in Fragmente zerlegt, geladen wird nur der Teil, den der Nutzer wirklich braucht. Beendet der Nutzer seine Stippvisite, sollen auch keine App-Reste mehr auf dem Smartphone verbleiben.

Was zunächst wie eine Kriegserklärung an die „klassische“ Applikation klingt, ist dazu gedacht, sie zu retten. Das Mittelding zwischen Webseite und App soll es Entwicklern erleichtern, Nutzer in Kontakt mit ihrem Angebot zu bringen. Wenn sie Gefallen an der Anwendung finden und sie öfter nutzen möchten, führt ein einfacher Klick den Nutzer zur Installation des Gesamtpakets.

Brancheninsider sprechen schon lange vom nahenden Ende der Apps. Eigentlich meinen sie damit aber, dass computergesteuerte Assistenten, sogenannte Bots, dafür sorgen, dass die App in ihrer heutigen Form überflüssig wird. Das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Überlebenschance haben aber Messenger-Dienste wie Whatsapp: Sie werden regelmäßig genutzt und bieten außerdem – ganz schön clever – eine Plattform für Chats mit dem vermeintlichen App-Killer Bot. Und wer mehrmals täglich eine App aufruft, möchte eben genau die Bequemlichkeit des vollen Funktionsumfangs und der zwischengespeicherten Daten. Und nicht nur einen kurzen Besuch, von dem nichts bleibt.





von Anja Christiansen

erstellt am 26.Jan.2017 | 09:52 Uhr

