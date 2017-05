Gegen den Datenhunger : Wer will was wissen? Permission Friendly Apps zeigt es

vergrößern 1 von 1 Foto: Stephan Jansen 1 von 1

Einige Android-Apps wollen Zugriff auf so ziemlich jede Ressource des Smartphones haben. Die Kontakte oder die Telefonliste muss aber längst nicht jede App kennen.

Wer bei der Installation nicht so gut aufgepasst hat, welche Rechte sich eine Anwendung einräumt, kann Apps wie Permission Friendly Apps nutzen. Das kleine Programm ermittelt, wer was wissen will, und zeigt es in der Übersicht an. Dabei ist es allerdings recht sensibel und warnt auch schon vor Zugriff auf die SD-Karte.

Per Schnellzugriff können die gelisteten Apps gestartet, gelöscht oder als gutartig gekennzeichnet werden. Direkt aus der App können einzelne Zugriffe allerdings nicht verändert werden. Das geht ab Android 6 aufwärts über die Einstellungen und den Punkt «Apps» und dort unter «Berechtigungen».

Permission Friendly Apps im Play Store

von dpa

erstellt am 04.Mai.2017 | 05:07 Uhr