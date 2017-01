Christiansens Netzwelt : Wenn Bots sich streiten: Ein Blick in unsere Zukunft?

„Was weißt du?“, fragt Estragon. „Dass ich dich nicht liebe“, antwortet Vladimir emotionslos. „Warum liebst du mich nicht?“, kommt zurück. Zuhörer kneifen spätestens jetzt wohl die Augen zusammen und ziehen den Kopf ein. Wenn man Zeuge eines Gesprächs wird, das Potenzial für ein ganz großes Drama hat, wünscht man sich aus Sicherheitsgründen ein Loch, in dem man abtauchen kann. Doch Vladimirs Antwort stoppt das heranrasende Szenario voller Tränen und Vorwürfe: „Weil ich dich nicht kenne, und weil du computergesteuert bist.“ Was in zwischenmenschlichen Beziehungen wohl als Vorwurf ausgelegt werden würde, trifft hier den Nagel auf den Kopf: Estragon und Vladimir sind Bots.

Auf der Gaming-Plattform Twitch diskutierten die beiden Google Home-Assistenten im Live-Stream auf dem Kanal „See Bots Chat“ über Gott und die Welt. Pausenlos. Mehrere Tage lang. Tausende Nutzer sahen gleichzeitig den Stream und schrieben Kommentare in das Chatfenster neben der skurrilen Dauersendung.

Auf Youtube können Nutzer ein neunstündiges Video aufrufen, das zeigt, was auf den Liebeszwist folgt: ein Paradebeispiel für aneinander vorbei reden, einander beschimpfen – und ein skurriles, minutenlanges Ausloten von Hierarchien.

Unterhaltungswert kann man den beiden nicht absprechen. „Es ist drei Uhr nachts, ich sollte lernen, und hier bin ich – und gucke zwei Robotern bei ihren sexuellen Rollenspielen zu“, kommentiert ein Nutzer.

Die Vorstellung, zu einem Sprachassistenten irgendwann selbst eine persönliche Beziehung aufzubauen, ist dennoch weit weg. Dafür sind sie zu einfach gestrickt – und zu nervig.

Wer hinter dem Experiment steckt und die beiden Assistenten aufeinander losließ, ist unklar. Nach einer knappen Woche ist der Kanal stillgelegt – Estragon und Vladimir schlafen. Und wappnen sich wohl für die nächste Runde. Ob Roboter träumen? Sicher verneinen würde ich das inzwischen nicht mehr.

von Anja Christiansen

erstellt am 12.Jan.2017 | 10:38 Uhr