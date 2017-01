Silvester : Twitter-Streit über „Nafris“: Kölner Polizei in der Kritik

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Köln | Mit ihrem Tweet über „Nafris“ hat die Kölner Polizei schon am ersten Tag des neuen Jahres ein mögliches Unwort des Jahres geliefert. Die Abkürzung nutzt die Polizei als „Arbeitsbegriff“ für nordafrikanische Intensivtäter. Dies aber auch öffentlich bei Twitter zu schreiben, bezeichnet der Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies in einem Interview als „unglücklich“. Das Problem: Das Wort zieht einen halben Kontinent in die Mitverantwortung für die Straftaten aus dem vergangenen Jahr – und vorverurteilt hunderte Männer, die zum Teil nur aufgrund ihres Aussehens in der Silvesternacht festgesetzt worden sind.

Die Kölner Polizei steht seit den massenhaften sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht des vergangenen Jahres im Fokus der Öffentlichkeit. Auch die lückenhafte und teils falsche Kommunikation der Lage wurde heftig diskutiert.

Für Asylkritiker ist der Begriff „Nafris“ eine Steilvorlage. Auf Twitter ist unter dem Hashtag #nafris eine lange Liste von fremdenfeindlichen Aussagen zu finden – von Nutzern und möglicherweise auch Social Bots, die auf den „Trend“ aufspringen.

Einfach @Die_Gruenen @peter_simone mit #Nafris irgendwo einsperren, Licht aus. Die "Natur" regelt das. Die hält in Zukunft das Maul — Apoll0x  (@Apoll0x) 2. Januar 2017

#nafris #PolizeiKöln macht ijren Job!! Gegen die Diskotheken,in die viele Ausländer nicht reinkommen sagt doch auch keiner etwas! #RELAX — dna4287 (@dna_4287) 2. Januar 2017

Besonders wegen der ausartenden Beschimpfungen sehen viele den Begriff sehr kritisch.

Grünen-Chefin @peter_simone in Rheinischer Post: Gebrauch "Nafris" für Nordafrikaner der Polizei "inakzeptabel" https://t.co/aHtQECXGND — ZDF heute (@ZDFheute) 2. Januar 2017

Wir bräuchten auch so'n Wort wie "#Nafris" für diejenigen, die Nordafrikaner so bezeichnen. Ach halt, gibt's schon: #Assis.#racialprofiling — Shahak Shapira (@ShahakShapira) 1. Januar 2017

Und einmal mehr wird deutlich: Statt über die Rechtmäßigkeit des Polizeieinsatzes gegen eine Bevölkerungsgruppe zu sprechen, verlagert sich der Fokus auf den einfacheren Gesprächsstoff.

Ob #Nafris nun rassistisch ist oder nicht ändert nichts daran, dass Großteile der Nutzer des Begriffes höchst rassistische Absichten haben. — ADLER (@Gerechtfertigen) 2. Januar 2017

Ob die Polizeieinsätze in #Koeln so nötig sind, wird sich zeigen. Könnte man aber auf den Scheißbegriff #nafris nicht verzichten? #kotz — Tobi_Wob_Tirana (@TobiasStritzke) 31. Dezember 2016

#Nafris ist es nicht zu anstrengend, immer nur über Begriffe anstatt über Probleme zu reden? Was ist überhaupt an "Nafris" diskriminierend? — Dirk (@DirkRuhr) 2. Januar 2017

