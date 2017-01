Henckes Netzwelt : GTA V im Dienst der Wissenschaft

1 von 1 1 von 1

Es klingt schon etwas verrückt: Im Gangsterspiel „Grand Theft Auto V“ (GTA V) geht es in der fiktiven Stadt Los Santos in erster Linie um jede Menge krimineller Energie. Vom Autodiebstahl über Waffengeschäfte bis zum Drogenhandel ist alles möglich. Die Protagonisten des Spiels bewegen sich nicht nur zu Fuß, sondern vor allem mit dem Auto fort. Das Straßennetz ist enorm. Es gibt Verkehr, Passanten, Unfälle. Forscher der TU Darmstadt und von Intel Lab haben sich jetzt überlegt, dass man GTA V auch dazu nutzen kann, die Fähigkeiten selbstfahrender Autos zu verbessern. Das berichtet „Techbook“. Autonomes Fahren ist künftig nur sicher, wenn Fahrzeuge Bilder und Situationen verstehen, Objekte richtig erkennen und dementsprechend reagieren. Das alles muss Fahrzeugen beigebracht werden. Die Datenmengen, die eingespeist werden müssen, sind dabei riesig.

Im aktuellen Fall haben die Wissenschaftler die Kommunikation zwischen Spiel und Grafikkarte überwacht. Dabei haben sie beobachtet, wann Objekte wie Autos oder Fußgänger dargestellt werden. Diese wurden automatisch markiert und daraus Beispielbilder erzeugt. Die Fahrzeuge konnten die Daten aus der virtuellen Landschaft schneller verarbeiten und lernten so zeitsparender als mit herkömmlichen Methoden. Für Tausende Bilder reichten den Forschern 49 Stunden. Eine Person hätte zuvor etwa zwölf Jahre benötigt, um genau so viele Objekte manuell zu markieren. So sinken auch die Kosten.

In ein paar Jahren sitzen wir also eventuell in einem selbstfahrenden Auto und haben im Hinterkopf: „Dieses Auto hat von GTA gelernt“ – einem Spiel, in dem der Spieler Passanten überfahren, andere Autos in Unfälle verwickeln gegen Hauswände fahren oder über rote Ampeln und Fußwege brettern kann. Nicht sonderlich beruhigend.

Natürlich geht es den Forschern darum, genau solche Unfälle zu vermeiden. Deshalb braucht es möglichst viele und unterschiedliche Daten. Computerspiele sind für diese Datengewinnung interessant. Sie sind bereits fertig und können Szenen grafisch realistisch darstellen. Mit daddeln hat die Arbeit der Wissenschaftler nichts mehr zu tun. Wer hätte gedacht, dass die oftmals verschmähten Spiele doch für etwas gut sind – egal ob man dem autonomen Fahren am Ende traut oder nicht.

von Gerrit Hencke

erstellt am 09.Jan.2017 | 09:58 Uhr

