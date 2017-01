Hybrider Cyberkrieg : Das Internet als Waffe

1 von 1 Foto: fotolia 1 von 1

Auch wenn es derzeit nicht danach aussieht: 2017 droht politische Langeweile. Denn geht es nach der SPD, so verbünden sich alle Parteien zum Schulterschluss gegen die AfD und verkneifen sich „bei unklaren Informationslagen Diffamierungen gegen den politischen Gegner”. Spin Doktoren und Wahlkampfstrategen werden ebenso arbeitslos wie die Pressestellen der Parteien und Ministerien. Schließlich wollen Unionspolitiker die „gezielte Verbreitung von Falschmeldungen” gleich unter Strafe stellen. Fehlt nur noch das Wahrheitsministerium, das darüber wacht, dass die Bürger von „Fake News” und „Hatespeech” verschont bleiben. So kommen wir der „schönen neuen Welt”, vor der uns Aldous Huxley bereits 1932 gewarnt hat, ein Stück näher. Fehlen nur noch die Gute-Laune-Pillen zur Betäubung des kritischen Denkens.

Sollten sich im Wahljahr 2017 dennoch nicht alle schlechten Nachrichten neutralisieren lassen, dann kennen wir ja immerhin die Quelle: Hinter all der Desinformation stecken Putins Hacker! Der russische Präsident hat ja großes Interesse, Angela Merkel aus dem Kanzleramt zu vertreiben. So wie der Ex-Kommunist Donald Trump zum US-Präsidenten befördert hat und alle Rechtspopulisten in Europa unterstützt. Diese Behauptung ist natürlich nicht postfaktisch.

Merkwürdig nur, dass dieselben Leute, die dem gelernten Sowjet-Geheimdienstler Putin so viel Macht und Raffinesse zutrauten, jedes Wort für bare Münze nehmen, das dessen prominentester Asylant gegen die USA erhebt. Dabei wäre doch zu fragen: Warum wurden aus dem riesigen Datenschatz, den der amerikanische Wistle-blower Snowden gestohlen hat, nur solche Vorkommnisse bekannt, die US-Geheimdienste in Misskredit bringen und das westliche Bündnis belasten? Und weshalb glauben wir, dass Wikileaks ganz neutral Transparenz schafft, obwohl Putin die Internetplattformen doch genutzt hat, um Hillary Clinton mit gezielten Enthüllungen in Misskredit zu bringen? Selbst der deutsche Wikileaks-Aktivist Domscheit-Berg prangert heute diese Einseitigkeit zugunsten Moskaus an.



Qui bono?

Diese Beispiele bringen eine römische Weisheit in Erinnerung: Qui bono? Frage dich stets, wem diese oder jene Information nützt? Sei dir stets bewusst, dass auch die halbe Wahrheit eine Lüge sein kann, weil sie Wichtiges unterschlägt! Und ja: Daten im Internet sind manipulierbar. Social Media ist eben nicht sozial, sondern vor allem eine Geldmaschine. Jeder Klick kann nicht nur hilfreich für die persönliche Lebensgestaltung sein (Einkäufe, Navigation, Kontrollet und so weiter), sondern ist eben auch eine Information für die Betreiber. Davon leben die Big Five (Google, Facebook, Apple, Microsoft und Amazon) prächtig. Ihr Datenschatz schafft den gläsernen Bürger, um ihn gezielt nach Profil zu bewerben („Targeting“ genannt). Deshalb sind die amerikanischen Datenkraken wertvoller als die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften, die im Dax gelistet sind.

Die Aufregung um Big Data offenbart daher viel Naivität. Wahlkämpfe haben auch schon im analogen Zeitalter keine Wahrheitspreise gewonnen. Moskau war stets ein Meister der Desinformation. Die Friedensbewegung etwa wurde vom roten Osten gefüttert. Autoren wie Bert Engelmann hatten Zugang zu Spionagedaten der Stasi, die von westlichen Medien gerne skandalisiert wurden. Was wahr und was falsch ist, lässt sich ohnehin oft erst spät feststellen. Wenn überhaupt.

Neu ist hingegen die von Big Data erzeugte Hebelwirkung: Agenten müssen nicht mehr Wanzen installieren und auf Dachböden („Das Leben der Anderen“) ausharren; es genügt, in Computer einzudringen, wie 2015 bei 15 Rechnern des Bundestages geschehen, um später vielleicht Abgeordnete mit manipulierten „Beweisen“ zu erpressen. Die Sucht nach „Exklusivnachrichten“ macht Medien, die Klicks und Quoten generieren wollen, dafür anfällig. Denn im Internet geht Schnelligkeit vor Qualität. Nicht erst seit dem „Fall Lisa“ ist auch bekannt, dass Putin ganze Troll-Armeen beschäftigt, um Stimmung gegen liberale Gesellschaften zu machen.

Doch selbst diese Lohnlügner werden mittlerweile von Meinungsrobotern ersetzt, die etwa beim Kurznachrichtendienst Twitter auf bestimmte Hashtags automatisch Propagandaantworten senden. Die Universität Oxford hat ermittelt, dass im US-Wahlkampf mitunter ein Drittel der Tweets derart computergesteuert waren. Entgegen allen Beteuerungen, falsche Nachrichten aus dem Netz zu verbannen, ermöglicht auch Facebook solche „Social Bots“ oder „Chatbots“ bei seinem Nachrichtendienst Messenger. Denn je mehr Accounts und Nachrichten auf den Servern der Internetgiganten analysiert werden können, desto besser fürs Geschäft. Fake-Fabriken wie im mazedonischen Veles sind ihnen daher durchaus nützlich. Sie schaffen Traffic, also Klicks.

Dank Big Data lässt sich aber auch politische Werbung zielgenau und preisgünstig platzieren. Die US-Marketingfirma „Cambridge Analytica“ behauptet, bereits ab 70 Facebook-Likes das Profil einer Person entschlüsseln zu können. Ab 300 Likes lasse sich das Verhalten eines Menschen besser vorhersagen, als von dessen Partner. Donald Trump und den Brexitianern in England soll auf diese Weise die wahlentscheidende Mobilisierung gelungen sein, weil sie die Argumente den Adressanten anpassen konnten. Ob sich die deutschen Wähler ähnlich manipulieren lassen, hängt freilich davon ab, wie empfänglich sie dafür sind. Haben sie, wie in der deutschen Flüchtlingsdebatte, das Gefühl, mit halben Wahrheiten abgespeist zu werden, werden eben andere „Nachrichten“ geglaubt. Wohlmeinende Zensur taugt nicht als Gegengift. Hier stehen auch die Medien in der Pflicht, dem Anspruch auf Wahrhaftigkeit gerecht zu werden. Das immunisiert gegen Lügen.



Die Waffen des Cyberkriegs

Doch was sind ein paar getürkte oder hasserfüllte Nachrichten gegen einen mehrtägigen Stromausfall, der das private wie öffentliche Leben lahmlegt? Verursacht durch Computerwürmer, die in einer immer vernetzteren Welt zerstörerischer als Bomben sein können. Derlei Angriffe auf unsere Infrastruktur sind weit gefährlicher als Stimmungsmache durch Propaganda. Darauf muss sich die Politik konzentrieren, anstatt eine „Abwehrzentrale gegen politische Desinformation“ aufzubauen, wie es das Innenministerium nun tut. Eine verkappte Zensurbehörde schafft bei den Bürgern erst recht Misstrauen.

Spionage und Sabotage sind die Waffen im Cyberkrieg. Dazu werden nicht nur in Moskau oder Peking Internet-Armeen aufgerüstet, auch in Washington dienen die vielen Geheimdienste nicht nur der Gefahrenabwehr. Was glauben wir denn, wer die belastenden Dokumente besorgt hat, mit denen VW oder die Deutsche Bank zu hohen Milliarden-Zahlungen genötigt werden? Doch nur Ex-Kanzler Gerhard Schröder benennt die vermeintlichen Diesel- und Hypotheken-„Skandale“ beim Namen: Es ist Teil eines Handelskrieges, um die deutschen Konkurrenten zu schwächen. Vor allem der innovative deutsche Mittelstand ist im Visier der Industriespionage. Selbst Kanzlerin Merkel hat mittlerweile erkannt, dass „Ausspionieren unter Freunden“ sehr wohl geht – und für den Aufbau einer eigenen, 13 500 Experten umfassenden Cyber-Armee im Verteidigungsministerium grünes Licht gegeben. Die Zeit drängt, das Risiko der Verwundbarkeit wächst mit jedem Tag, da sich die Exportnation im digitalen Raum weiter vernetzt (Industrie 4.0). Das ist die wahre Herausforderung für 2017.







von Dieter Schulz

erstellt am 01.Jan.2017 | 16:38 Uhr