Nagars Netzwelt : Besuch auf Reddit – Liebe auf den zweiten Klick

Ein weiser Schamane der Sozialen Medien sagte einst: „Plattformen sind wie eine Party. Man muss erstmal gucken, wo etwas los ist, wer da ist und worüber geredet wird. Nur so kann man schauen, ob man richtig ist.“ Die Party bei Reddit lief bisher ohne mich. Was man auf der Startseite sieht, ist eine absurde Mischung von Fundstücken, die die „Redditors“ gerade für beachtenswert halten und „upvoten“. So etwas wie die täglichen Internet-Charts. Man kann sich munter durch ein Kuriositätenkabinett klicken: Ein Foto von einem ausgerupften Barthaar, das aussieht wie eine Sprungfeder, ein Video mit einem Kreisel-Meister: Ganz unterhaltsam, aber so erhellend wie nachmittägliches Zappen durch Privatsender. Doch vielleicht lohnt sich ein Blick in die „Subreddits“, quasi die Party-Räume. Hier können Mitglieder über jedes erdenkliche Thema fachsimpeln. Heraldik, HSV oder Martin Schulz, jede Nische hat ihre Liebhaber. Außer Schleswig-Holstein. Ein paar alte Themen harren in der Top-Liste aus, als gäbe es nichts zu bereden zwischen Nord- und Ostsee. Der Sommer-Tornado bei Schleswig wirkt erfrischend aktuell zwischen den archivierten Beiträgen. Bezeichnend ist, dass es dieser Wortbeitrag von vor drei Jahren in die Hitliste schafft: „In diesem Subreddit ist ja heftig was los…“ – kommentiert mit: „Psst, nich so laut.“ Doch gerade, als ich mich abmelden will, stolpere ich über das Reddit-Format „Ask me anything“, eine Art Schwarm-Interview mit einer Person. In der Rubrik beantwortete „King of Queens“-Schauspielerin Leah Remini Fragen über ihre Zeit bei Scientology. Und ein Guantanamo-Aufseher schreibt, warum er dort arbeitete, obwohl er es moralisch ablehnt. Beide Diskussionen lesen sich spannender als Interviews, die ich in letzter Zeit auf Nachrichtenseiten gelesen habe. Vielleicht sind Plattformen tatsächlich wie Partys: Es ist eine Frage der Zeit, bis man sich – eigentlich drauf und dran zu gehen – irgendwo gnadenlos festquatscht.



von Mira Nagar

erstellt am 20.Jan.2017 | 09:46 Uhr

