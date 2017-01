Ausblick Abenteuer für das neue Spielejahr

1 von 1 Foto: sony 1 von 1

Von Nintendo und Microsoft wird es neue Konsolen geben. Interessanter sind die Spiele, die 2017 erscheinen sollen.



Mit „The Last Guardian“ präsentierte Sony kurz vor Weihnachten ein prachtvolles Abenteuerspiel, dessen animiertes Riesentier zum Beeindruckendsten gehört, was die Branche jüngst hervorgebracht hat. Zuvor veröffentlichte der japanische Hersteller mit der Playstation 4 Pro und dem Virtual-Reality-Set Playstation VR zwei gelungene Spielgeräte.

Doch Sony ruht sich nicht aus auf seinen Lorbeeren. Am 1. März möchte der Hersteller „Horizon: Zero Dawn“ auf den Markt bringen, in dem eine junge Amazone gegen urzeitlich anmutende Roboter-Dinosaurier kämpft – in einer wunderschönen Spielwelt mit üppiger Flora und Fauna.

Später im Jahr könnte „Detroit: Become Human“ erscheinen, ein interaktiver Thriller, in dem Star-Regisseur David Cage (Heavy Rain) Androiden als Helden einsetzt. Dieses Szenario erinnert an die prämierte TV-Serie „Westworld“ und wirkt betörend, weil sich das Spiel auf packende Weise mit der Frage nach dem Menschsein beschäftigt und auf diese Weise triviale Action mit einer attraktiven Metaebene würzt.



Ebenso verlockend wirkt das gleichfalls Playstation-4-exklusive Rollenspiel „Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom“. Der Vorgänger aus dem Jahre 2013 beeindruckte Spieler und Kritiker vor allem mit seinem Art-Design und der einfühlsamen Story, was beides an die Werke des japanischen Zeichentrick-Herstellers Studio Ghibli („Prinzessin Mononoke“) erinnert. Der Nachfolger greift abermals das Thema des Welten-Wechslers auf und scheut sich nicht, komische und tragische Elemente miteinander zu verbinden. Das bunte Spiel eignet sich durchaus für jüngere Spieler.

Lustig, wenn nicht schreiend komisch, erscheint „South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe“, der Nachfolger der Rollenspiel-Überraschung des Jahres 2014. Die Jungs aus der TV-Serie verkleiden sich dieses Mal als Superhelden und fechten Rundenkämpfe aus, die taktisch deutlich vielseitiger ablaufen als im ersten Teil. Der Spieler erlebt eine Menge derber Witze, wobei er zwischen englischer und deutscher Sprachausgabe wählen darf.





Mehr auf Action und Geschick fokussieren sich die Ritterspiele „For Honor“ von Ubisoft und „Kingdom Come: Deliverance“, das die Prager Warhorse Studios als Rollenspiel-Simulation inszenieren. Hier definierte der Spieler seinen Helden und besteht Kämpfe in einem äußerst detaillierten System. Gleichfalls ausgeklügelt wirkt das Kampfsystem in „For Honor“, das Hersteller Ubisoft bereits am 14. Februar veröffentlicht – inklusive eines abwechslungsreichen Mehrspielermodus, wo Online-Spieler dauerhaft das harte und schweißtreibende Kämpfen in dicker Rüstung perfektionieren können.

Gruselig geht es zu in „Little Nightmares“, einem Download-Titel, in dem der Spieler zahlreiche Rätsel löst, um aus einer bedrohlichen Spielwelt zu entkommen. Das Design erinnert an den Bastelstuben-Stil von „Little Big Planet“. Man bewegt sich durch eine Art Puppenstube und staunt über kuriose Gestalten, muss aber Gefahren meiden und öffnet Türen zu anderen Zimmern.





Gleichermaßen charmant klingt das neue Spiel von Monkey-Island-Erfinder Ron Gilbert, „Thimbleweed Park“. Das Point-&-Click-Adventure erinnert in puncto Rätsel und Art-Design an den 1980er-Jahre-Klassiker Maniac Mansion und verquirlt eine Detektivgeschichte mit komischen Elementen. Der Spieler muss eifrig Dinge miteinander kombinieren und sich durch aberwitzige Dialoge klicken, um der Story zu folgen. Anders als die genannten Spiele erscheint dieses Adventure zunächst nicht für PS4, dafür wird es eine Mobilversion geben.

Der Hamburger Hersteller Daedalic wiederum will im Jahre 2017 sein Adventure AER veröffentlichen. Die Heldin, ein Mädchen, verwandelt sich in einen Vogel, um phantastische Welten zu erkunden und Rätsel zu lösen. Zahlreiche andere in Entwicklung befindliche Indie-Spiele, etwa das Knobelspiel „Manifold Garden“, der Geschicklichkeitstitel „Cuphead“ und das kunstvolle „Below“, bilden einen Kontrast zu den Big-Budget-Titeln von der Stange wie dem nächsten „FIFA“ oder „Call of Duty“.







