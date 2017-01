Stickstoffdioxid : Luftverschmutzung in Deutschland: Kiel atmet schwerer als Berlin

1 von 1 Foto: imago/Lichtgut 1 von 1

Kiel/Berlin | Die Luft in deutschen Städten war auch 2016 zu stark mit Stickstoffdioxid (NO 2 ) belastet. Das zeigt die Auswertung der vorläufigen Messdaten der Länder und des Umweltbundesamtes. An 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen überschritten die Werte 2016 im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, ermittelte das Umweltbundesamt (UBA).

In Schleswig-Holstein ist vor allem die Kieler Luft mit Stickoxiden belastet. Am Theodor-Heuss-Ring liegt der Jahresmittelwert mit 65µg/m³ bundesweit mit an der Spitze. Nur in Teilen von München (80), Reutlingen (66) und Stuttgart (bis zu 82) ist die Luft stärker mit den schädlichen Stickoxiden belastet. Auch an der Kiel Bahnhofstraße ist der Wert mit 42µg/m³ über dem Grenzwert von 40 µg/m³, genauso in Norderstedt (44µg/m³). Es folgen Itzehoe (37µg/m³) und Flensburg (34µg/m³), die über das Jahr verteilt noch gerade im grünen Bereich sind.

„Seit Jahrzehnten gefährdet Stickstoffdioxid unsere Gesundheit“, sagt UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Schuld seien vor allem Diesel-Autos, die laut UBA für 67 Prozent des schädlichen Gases verantwortlich sind. Dass die Gemeinden besonders schmutzige Diesel weiter nicht aus den Innenstädten verbannen, könne „nicht akzeptiert werden“.

Messtationen in Schleswig-Holstein Stickstoffdioxid (NO 2 ) im Jahr 2016 (µg/m³) Bornhöved 10 Flensburg 34 Itzehoe Lindenstr. 37 Kiel-Bahnhofstr. Verk. 42 Kiel-Max-Planck-Str. 18 Kiel-Theodor-Heuss-Ring 65 Lübeck Moislinger Allee 29 Lübeck-St. Jürgen 14 Norderstedt 44 Ratzeburg 33





Messtationen in Hamburg Stickstoffdioxid (NO 2 ) im Jahr 2016 (µg/m³) Hamburg Altona Elbhang 31 Hamburg Billbrook 26 Hamburg Blankenese-Baursberg 17 Hamburg Bramfeld 18 Hamburg Finkenwerder Airbus 18 Hamburg Finkenwerder West 20 Hamburg Flughafen Nord 23 Hamburg Habichtstraße 62 Hamburg Hafen 34 Hamburg Kieler Straße 47 Hamburg Max-Brauer-Allee II (Straße) 58 Hamburg Neugraben 15 Hamburg Sternschanze 27 Hamburg Stresemannstraße 50 Hamburg Veddel 35 Hamburg Wilhelmsburg 27

Berlin überschreitet die NO 2 -Grenzwerte an sechs seiner 16 Messtationen. Am Schlechtesten schneidet dabei Neukölln-Silbersteinstraße (52µg/m³) ab. In Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen wurden die Grenzwerte im Jahresmittel an keiner Station gebrochen. Die gesamten Messdaten des Bundesumweltamtes Daten können hier heruntergeladen werden.

Was haben die Messungen ergeben? An 57 Prozent der Stationen an stark befahrenen Straßen lagen die Stickstoffdioxid-Werte im Jahresmittel über dem erlaubten Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter - nur minimal weniger als im Vorjahr. Schuld sind dem Umweltbundesamt zufolge vor allem Diesel-Autos. Die Belastung mit Feinstaub und Ozon war im vergangenen Jahr vergleichsweise moderat, das lag aber auch am Wetter.

Warum ist Stickstoffdioxid ein Problem? Stickstoffdioxid (NO2) kann Schleimhäute angreifen, zu Atemproblemen oder Augenreizungen führen sowie Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Pflanzen werden von Stickstoffoxiden auch geschädigt: Die Stoffe sind giftig für Blätter und sie überdüngen und übersäuern die Böden.

Was wird gemacht, um die Belastung zu senken? Es gibt in Deutschland 54 Umweltzonen, in 53 davon dürfen nur Autos mit „Grüner Plakette“ hineinfahren. Die Abgas-Normen für Autos in der EU werden strenger - aber nur auf dem Papier, klagen Umweltschützer, denn im Fahrbetrieb ist das Abgas oft sehr viel schmutziger als auf dem Prüfstand. Deswegen gibt es jetzt auch neue Tests für Autos auf der Straße. Außerdem setzen Städte zum Beispiel auf Tempolimits oder Durchfahrtverbote für Lastwagen. Stuttgart versucht es im Kampf gegen Feinstaub nun auch mit einer Mooswand, ein Teil davon steht schon. Moose haben sich in Versuchen als gute Feinstaubfänger und -verwerter erwiesen.

Wie sieht es aus mit Fahrverboten oder der „Blauen Plakette“? Da kommen Verkehrsminister und Umweltministerin bisher auf keinen gemeinsamen Nenner. Barbara Hendricks (SPD) will Kommunen die Möglichkeit geben, selbst über Fahrverbote für Diesel zu entscheiden. Aber sie müsste sich mit Alexander Dobrindt (CSU) einig werden, da die beiden gemeinsam zuständig sind. Die „Blaue Plakette“ für besonders saubere Autos liegt auf Eis. Auch andere Vorschläge, wie Fahrverbote für alle Diesel in einzelnen Straßen, stießen auf Widerstand. Im Umweltministerium heißt es, Dobrindt sei am Zug. Städte haben aber auch so die Möglichkeit, Fahrverbote zu erteilen.

Was sagt die EU dazu, dass Deutschland die Grenzwerte reißt? Brüssel hat schon im Sommer 2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, weil die Stickstoffdioxid-Belastung in 29 Regionen zu hoch waren. Dazu gehören die meisten großen Städte, etwa Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt und Dortmund. Bisher gab es aber nur ein Mahnschreiben, keine weiteren formellen Schritte.

Haben andere Länder das Problem auch, und was tun sie? Andere Länder haben auch damit zu kämpfen, allein in der EU haben zwölf Länder Probleme mit Grenzwerten. China schreckt die Autobranche mit einer E-Auto-Quote für Hersteller auf. Die Pariser Bürgermeisterin will Diesel-Fahrzeuge bis 2020 komplett aus der Stadt haben. Norwegen will über Steuern Diesel und auch Benzin teurer machen, um den Verkauf von E-Autos anzukurbeln. In Oslo dürfen private Diesel schon nicht mehr fahren, wenn die Luft schlecht ist.

Fortschritte gibt es jedoch bei den Feinstaubwerten. Sie waren 2016 so niedrig wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr, den EU-Grenzwert riss nur die Messstation Neckartor in Stuttgart. Allerdings mahnte das UBA an, dass die von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwerte noch an fast jeder vierten Messstation überschritten würden. Diese seien deutlich strenger als die Grenzwerte der EU. Hohe Konzentrationen von Feinstaub und Stickstoffdioxiden können zu Atemwegs- und Herzkreislauferkrankungen führen.

Die Ozon-Werte waren 2016 nach UBA-Angaben kein auffallend großes Problem. Das lag vor allem am Wetter, denn vergangenen Sommer gab es kaum längere Hitzewellen. Trotzdem waren die Werte an 21 Prozent der Messstationen zu hoch. Das UBA warnt, dass mit dem Klimawandel auch das Risiko hoher Ozon-Konzentrationen steigt.

erstellt am 31.Jan.2017 | 11:25 Uhr

