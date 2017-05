Wahnsinn pur : Viel Applaus für «Phädras Nacht» mit Bibiana Beglau

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Wie viel Seelenqual kann man einem Zuschauer zumuten? Intendant Martin Kusej und der Autor Albert Ostermaier stellten am Sonntagabend im Münchner Residenztheater ihr Projekt «Phädras Nacht» vor und gingen dabei bis an die Schmerzgrenze.

So viel Wahnsinn, Hysterie, Eifersucht und Hass - wer hätte gedacht, dass zwei Stunden Theater so schwer auszuhalten sein können? Aber die Schauspieler begeisterten das Publikum. Allen voran bekam Bibiana Beglau in der Titelrolle heftigen Applaus.

Leichte Kost haben sich Kusej und Ostermaier nicht ausgesucht: In «Phädras Nacht» versetzen sie den griechischen Mythos um Phädra und deren verschmähte Liebe zum Stiefsohn Hippolyt ins Hier und Jetzt. Sie verknüpfen den antiken Tragödienstoff mit der aktuellen Flüchtlingsdebatte, mit Neonazi-Terror und dem Schicksal deutscher Soldaten in Afghanistan.

Hippolyt wird zum Flüchtling, der den Krieg in Afghanistan hinter sich ließ, um in Deutschland in einen anderen Konflikt hineinzurutschen: mit dem braunen Mob stets in Rufweite. Jeden Funken Feindseligkeit, Abscheu und Furcht lassen Kusej und Ostermaier überdeutlich darstellen. Manches wie die gezeigten Vergewaltigungsnarben hätte es nicht auch noch gebraucht.

Unmengen an Eisplatten liegen auf der Bühne verteilt, unaufhörlich straucheln die Darsteller und fallen zu Boden (Bühne: Annette Murschetz). Das Krachen und Rutschen geht unangenehm ins Ohr; die ausgedehnten Sprechpausen zwischen den Sätzen verstärken den akustischen Terror.

Kaum betritt Bibiana Beglau als Phädra die Bühne, wird klar: Diese Frau ist eine tickende Zeitbombe. Ihre «schwarzen Gedanken» haben bereits sichtbar ihren Körper befallen. Sie hat schon lange die Kontrolle über ihr Leben verloren und pendelt zwischen Traum und Wirklichkeit. Ähnlich Aurel Mantheis Theseus: ein alkohol- und drogensüchtiger Afghanistan-Heimkehrer, dessen Tarnanzug schon lange nicht mehr den innerlich zerrissenen Mann verbergen kann.

Gegen diese Eltern hat Phädras Tochter Aricia nie eine Chance (mit viel Gespür fürs Wesentliche: Pauline Fusban). Denn jemand, der aus lauter Angst um eine Liebe zum Verzicht bereit ist, kommt in dieser Welt nicht weit. Auch ihr «Bruder» und Angebeteter Hippolyt versucht hilflos, sich irgendwie in dieser Gesellschaft zurechtzufinden. Doch er wird immer ein Fremder bleiben. Ein gelungener Einstand für Nils Strunk, der sich so als neues Ensemblemitglied vorstellte.

Phädras Nacht

von dpa

erstellt am 08.Mai.2017 | 09:34 Uhr