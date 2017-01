Wieder in der Spur : The Flaming Lips: Rückbesinnung auf gute Songs

1 von 1 Foto: Delo1 1 von 1

Die letzten Platten der Flaming Lips ließen viele Fans verzweifeln: «Embryonic» (2009), «The Terror» (2013) oder «7 Skies H3» (2014) - es war teilweise unanhörbares Zeug, das die einst so großartige Psychedelic-Pop-Band anbot.

Die wirren Tribute-Platten «The Dark Side Of The Moon» (2009) und «With A Little Help From My Fwends» (2014) machten die Sache kaum besser. Und die Begeisterung der Lips-Mitglieder für Miley Cyrus teilten auch nicht alle Verehrer.

Nun kann Entwarnung gegeben werden: Mit «Oczy Mlody» (Bella Union/Pias/Rough Trade) zeigt die US-Truppe aus Oklahoma um Frontmann Wayne Coyne, dass sie es noch nicht verlernt hat. Endlich gibt es unter der Regie des bewährten Produzenten Dave Fridmann wieder echte Songstrukturen und schöne Melodien - wenn auch noch nicht über die gesamte Strecke von fast 58 Minuten, manches Stück franst aus oder mäandert eher ziellos vor sich hin. Aber immerhin: Viele der zwölf neuen Tracks dürften auch Fans der besten Lips-Platten überzeugen.

Das waren ohne Zweifel ihr Durchbruchswerk «The Soft Bulletin» (1999) und vor allem das meisterliche «Yoshimi Battles The Pink Robots» (2002), ein kunterbuntes Progrock-Musical um ein mutiges Mädchen, dessen Fortsetzung man gern irgendwann gehört hätte. Doch dazu kam es nicht. «Oczy Mlody» erinnert mit Beach-Boys-Chorälen («Sunrise (Eyes Of The Young)»), raffinierten Keyboard- und Rhythmuseffekten, feinen Streicher-Arrangements («Galaxy I Sink») sowie Coynes sehnsüchtiger Kojotenstimme immerhin recht häufig an diese beiden Highlights.

Songtitel wie «One Night While Hunting For Faeries And Witches And Wizards To Kill» oder «Listening To The Frogs With Demon Eyes» deuten an, dass Coyne und die Flaming Lips sich auch weiterhin gern bewusstseinserweiternder Substanzen bedienen. Man sollte «Oczy Mlody» (ein polnischer Titel) am besten als akustischen Drogentrip mit der Wirkung eines durchgeknallten Fantasy-/Science-Fiction-Romans hören. In diese wilde Mixtur passt am Ende sogar das erneute Gastspiel von Miley Cyrus in «We A Family».

Am besten wirkt diese Musik natürlich im Konzert: Am 24. Januar spielen The Flaming Lips im Berliner «Huxley's» ihre einzige Deutschland-Show - eines der spannendsten Live-Erlebnisse des Jahres.

Website Flaming Lips

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen

Senden

Mailen