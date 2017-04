Neues Album : Lotto King Karl: «360 Grad» und ein Lied für «Hermann»

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

«360 Grad» hat Musiker Lotto King Karl (50) sein neues Album genannt - für ihn schließt sich damit ein Kreis. «Künstlerisch und persönlich» sei der Titel seines am 12. Mai erscheinenden Werks zu verstehen, sagte er am Montag in Hamburg.

Insgesamt sechs Jahre lang habe er an der Platte mit seinen Kollegen gearbeitet, «jetzt wurde es echt Zeit». «Es ist halt viel passiert zwischendurch, Leute, mit denen ich arbeite, sind umgezogen, haben Kinder gekriegt.»

Einen seiner 16 Titel auf der neuen Platte hat der Sänger, der auch Stadionsprecher beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV ist und Heimspiele stets mit seinem Song «Hamburg, meine Perle» einläutet, einer ehemaligen HSV-Ikone gewidmet: «Hermann» für den 2014 gestorbenen Kultmasseur Hermann Rieger. «Das war mir ein persönliches Anliegen», erklärte der Musiker, der das Lied schon live gespielt hat. «Hermann war mit uns auf Tour, mit uns auf der Bühne, er hat bei über 100 Konzerten mitgemacht.»

Website Lotto King Karl

von dpa

erstellt am 24.Apr.2017 | 18:03 Uhr