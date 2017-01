Lübeck : Hansemuseum: Weniger Besucher als erwartet – aber große Pläne

1 von 1 Foto: Bodo Marks 1 von 1

Lübeck | Besucherzahlen: anständig; Pläne: ehrgeizig. Im jungen Europäischen Hansemuseum hält Direktorin Felicia Sternfeld Rückschau auf das alte Jahr und lüftet den Vorhang auf kommende Höhepunkte.

Die Chefin redet schnell. Besucher, Führungen, Sonderveranstaltungen, Begleitprogramme – Zahlen und Fakten rattern herunter. 113.000 Gäste wurden 2016 im Haus an der Untertrave gezählt, und weil es die Betreiber des gut eineinhalb Jahre alten Renommier-Museums ganz genau wissen wollen, werden Besucher nach ihrem Wohnort befragt. 69 Prozent wohnen demnach in norddeutschen Bundesländern, fleißigste Besucher waren mit 50 Prozent die Schleswig-Holsteiner.

Fast zehn Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland, die Rangliste weist Dänemark vor Schweden, der Schweiz, den USA und Großbritannien aus. Mehr als die Hälfte aller Besucher wanderte drei Stunden oder länger durch die Ausstellung. „Ein erfolgreiches Jahr“, sagt Sternfeld zufrieden und dies besonders mit Blick auf die noch bis 26. Februar 2017 laufende erste Dauerausstellung im Haus „Silberglanz & Silbergier“, die neben wahrhaft glanzvollen Exponaten aus der norwegischen Kontorstadt Bergen ein buntes Begleitprogramm ins Haus gebracht hat.

Dass die anfangs errechnete Besucher-Wunschzahl von 120.000 nicht ganz erreicht wurde, ist offenbar kein Anlass zur Schwermut. Sternfeld weist lieber mit Verve auf das, was kommen soll. Da wäre die Sonderschau „Pin it! #Tragezeichen #Mittelalter #Socialmedia.“ (18. Mai bis 6. August), die sie bei einem Besuch des Zeeuws Museums im niederländischen Middelburg gesehen und kurzerhand eingeworben hat. Begeistert erzählt sie von Parallelen mittelalterlicher „Buttons“ und moderner Emojis, die da gezogen werden. Für einen Beitrag zum Lutherjahr hat Sternfeld den Hamburger Historiker Tillmann Bendikowski gewonnen, der mit der Ausstellung „Geld. Macht. Glaube.“ einen wirtschaftlichen Blick auf die Reformation wirft.

Eine wichtige Entscheidung könnte 2017 in Zagreb für das Europäische Hansemuseum fallen. Der Bau des Hamburger Studios Andreas Heller Architects & Designers steht auf der Nominierungsliste zum „Emya“ (European Museum of the Year Award), den Heller schon einmal 2007 für das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven bekommen hat. Die Entscheidung fällt im Mai.



von Karin Lubowski

erstellt am 10.Jan.2017 | 08:25 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen