Ein Wahrzeichen, das glücklich macht

Glück ist ein schönes Gefühl. Gestern bei der Eröffnung der Elbphilharmonie fiel dieser Begriff oft, Besucher und

Offizielle nutzen ihn geradezu inflationär. Hamburg ist glücklich über sein neues Konzerthaus. Das ist insofern erstaunlich, als der Bau innerhalb kürzester Zeit den Wandel vom ungeliebten Millionengrab zum neuen und euphorisch gefeierten Wahrzeichen der Hansestadt vollzogen hat. Die Verzehnfachung der Kosten von ursprünglich 77 Millionen auf 789 Millionen Euro war der Malus, der dem Projekt immer anhing. Begleitet von schlechter Kommunikation. Dieses Versäumnis

heftete Bürgermeister Olaf Scholz gestern zu Recht seinem Vorgänger an. Niemand konnte ernsthaft glauben, ein solches Konzerthaus für die Summen zu bekommen, die anfangs genannt – und dann sukzessive nach oben korrigiert – wurden.





Trotzdem war es richtig, den Bau der Elbphilharmonie zu vollenden. Oder, wie die Kanzlerin, die gestern auch zu Gast war, sagen würde: Alternativlos. Zum einen wäre ein Ende des ambitionierten Plans ein noch größeres – und immer noch sehr teures – PR-Desaster gewesen; zum anderen hat die „Elphi“, wie sie mit wachsender Hingabe genannt wird, sich gestern als die Schönheit präsentiert, die alle sich von Anfang an erhofft hatten. Eine Schönheit, die auch mit inneren Werten überzeugt. Das umfasst nicht nur all die kleinen und großen architektonischen Lösungen im Gebäude, sondern vor allem auch den großen Konzertsaal. Dieser sieht aus, als sei er organisch gewachsen und klingt wie wohl nur wenige Orte auf dieser Welt: Warm und ausgewogen, fern aller Störgeräusche und mit einem angenehmen Nachhall, der die Besucher umschmeichelt. Das klingt nicht nur gut, das kann in der Tat auch glücklich machen.





Und wer will, kann die Elbphilharmonie in diesen unruhigen Zeiten auch politisch aufladen: Ein Konzerthaus am Hamburger Hafen als Symbol der Weltoffenheit von Kunst, Stadt und Gesellschaft – das klingt doch auch gut.



von Miriam Richter

erstellt am 12.Jan.2017 | 07:49 Uhr