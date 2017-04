Musikcharts : Ed Sheerans Hit wird von Latin-Song verdrängt

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Sänger Ed Sheeran (26) gibt nach 15 Wochen an der Spitze der Offiziellen Deutschen Single-Charts die Führung ab. Er liegt nun mit «Shape Of You» nur noch auf Platz zwei.

Neuer Spitzenreiter ist Michel Telós mit dem Latin-Song «Ai Se Eu Te Pego!», wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte. Auf Platz drei liegt Burak Yeter feat. Danelle Sandoval mit «Tuesday».

Das Rennen um den höchsten Neueintritt entscheidet Shawn Mendes («There's Nothing Holdin' Me Back») auf Platz 15 für sich. KC Rebell & Summer Cem («Nicht jetzt») machen auf Rang 20 schon mal Stimmung für ihr im Juni erscheinendes gemeinsames Album.

Auch bei den Album-Charts musste Ed Sheeran diese Woche die Krone abgeben und sich mit Platz zwei begnügen. Neues erfolgreichstes Album ist «So schön anders», die zweite Solo-Platte von Adel Tawil. Singer-Songwriterin Alexa Feser rangiert mit «Zwischen den Sekunden» auf Rang drei.

In der mehr als 20-jährigen Geschichte der Söhne Mannheims erreichte bislang jede Platte die Top 10 - auch «MannHeim» macht da keine Ausnahme. Die aus gut einem Dutzend Mitglieder bestehende Kombo um Xavier Naidoo steigt auf Position sechs ein.

Rap-Newcomer Bausa will hoch hinaus und errichtet sein «Dreifarbenhaus» an zehnter Stelle. Auch zwei neue Soundtracks finden den Weg in die Charts, und zwar «Guardians Of The Galaxy Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2» auf Platz 41 sowie «Soy Luna: La Vida Es Un Sueno (Staffel 2, Vol.1)» auf Position 62.

von dpa

erstellt am 28.Apr.2017 | 16:16 Uhr