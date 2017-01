Amtsenthebung gegen Park Geun Hye : Korruptionsskandal in Südkorea: Dänische Polizei nimmt Verdächtige in Aalborg fest

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Aalborg/Seoul | Die dänische Polizei hat nach südkoreanischen Medienberichten eine Schlüsselfigur im Korruptionsskandal um die vorläufig entmachtete südkoreanische Präsidentin Park Geun Hye festgenommen. Die Tochter von Parks langjähriger Freundin Choi Soon Sil, Chung Yoo Ra, sei in Aalborg aufgegriffen worden, berichteten südkoreanische Sender am Montag. Die dänische Polizei in Nordjütland bestätigte am Montag zunächst nur die Festnahme einer Südkoreanerin.

Die Olympischen Winterspiele finden 2018 im südkoreanischen Pyeongchang statt. Doch ein schwerwiegender Polit-Skandal um die Staatschefin und ihre schwarzen Kassen in Deutschland trübt die Vorfreude.

Choi und ihre Tochter sollen südkoreanischen Medien zufolge über Briefkastenfirmen in Deutschland Zahlungen an ihre Stiftungen veruntreut haben. Der Mutter wird vorgeworfen, dank ihrer Beziehungen zur Präsidentin Unternehmen genötigt zu haben, den Stiftungen zu spenden. Chung soll sich illegal in Nordjütland aufgehalten haben. Sie wurde von der südkoreanischen Polizei auch mit Hilfe von Interpol gesucht. Der Korruptionsskandal um sie und ihre Mutter könnte der Staatschefin das Amt kosten.

Chung sei in Begleitung dreier Personen gewesen, hieß es. Darunter sei ein etwa einjähriges Kleinkind, das vermutlich ihr Kind sei. Die Ermittler wollen den Berichten zufolge die dänischen Behörden bitten, Chung nach Südkorea zu überstellen. Die junge Dressurreiterin hatte sich geweigert, sich wegen der Polit-Affäre in der Heimat den Fragen der Ermittler zu stellen. Das südkoreanische Parlament hatte am 9. Dezember mit großer Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Park gestimmt.

Eigentlich vermutete man Chung in Deutschland, wo sie sich in der Vergangenheit auf Reitturniere vorbereitet hatte. Welche Rolle Chois festgenommene Tochter in dem Fall konkret spielt, ist nicht ganz klar. Sie hatte sich trotz mehrerer Aufforderungen des südkoreanischen Untersuchungsausschusses nicht gemeldet – weshalb Interpol die Fahndung aufnahm. Nun wird sie sich in Südkorea wegen Behinderung der Ermittlungen verantworten müssen; weitere Anklagen könnten folgen.

Doch zunächst muss bei einem Haftprüfungstermin in Dänemark geklärt werden, ob Nordjütlands Polizei Chung Yoo-ra weiter festhalten darf. Noch wartet der Generalstaatsanwalt auf einen offiziellen Auslieferungsantrag von Südkorea.

von dpa, nordschleswiger.dk

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:24 Uhr