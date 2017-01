Deutsch-dänische Produktion : Jungen, Minen, Nordseestrand: „Unter dem Sand" für Oscar nominiert

1 von 1 Foto: Koch Media/dpa 1 von 1

Der an der jütischen Nordseeküste spielende und auch dort gedrehte Film „Unter dem Sand – Das Versprechen der Freiheit“ von Regisseur Martin Zandvliet hat gute Aussichten auf einen „Oscar“. Er wurde in der Kategorie „Bester nicht-englischsprachiger Film“ für den bedeutendsten Filmpreis nominiert. Das teilte das Auswahlkomittee des „Oscar“ am Dienstag mit.

Der Film erzählt nach wahrer Begebenheit die bewegende Geschichte deutscher Soldaten-Bubis, die nach dem zweiten Weltkrieg Hunderttausende von der Wehrmacht gelegte Minen per Hand aus den Stränden der Westküste herausgraben mussten. Das Manöver der Vergeltung kostete Tausenden das Leben. Zandvliets in deutscher und dänischer Sprache gedrehter Film behandelt die grausame Thematik als Metapher für die Versöhnung zwischen Deutschen und Dänen. Dass Angehörige der Wehrmacht in diesem Film als Opfer gezeigt werden, ist eher ungewöhnlich.

„Das ist unglaublich. Wir sind sehr froh und sehr stolz“, sagte Regisseur Zandvliet nach Bekanntgabe der Nominierung. „Es fühlt sich nahezu unwirklich an.“

Ebenfalls nominiert ist der dänische Kurzfilm „Silent Nights“ des 28-jährigen Regisseurs Aske Bang, der als Schauspieler bereits unter anderem in der Fernsehserie „Borgen“ mitwirkte. In jeder Oscar-Kategorie wurden ingesamt fünf Filme nominiert. Neben „Silent Nights“ hatte es in der Kurzfilm-Kategorie 136 Mitbewerber gegeben; in der Kategorie „bester nicht-englischsprachiger Film“ sah sich die Jury insgesamt 85 Filme an.

„Under Sandet“, wie der Film im Original heißt, konkurriert in seiner Kategorie mit dem deutschen „Toni Erdmann“. Die Tragikomödie von Regisseurin Maren Ade ist ebenso einer von fünf Anwärtern in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Mit nominiert sind überdies die Filme „Ein Mann namens Ove“ (Schweden) und „Tanna“ (Australien). „Toni Erdmann“ erzählt von einer ehrgeizigen Unternehmensberaterin (Sandra Hüller) und ihrem Alt-68er-Vater (Peter Simonischek), der seine Tochter mit Witz und Liebe aus deren festgefahrener Lebensbahn holen möchte.

Und noch in einer weiteren Kategorie ist Dänemark vertreten: Der 58-jährige dänisch-amerikanische Schauspieler Viggo Mortensen ist in der Kategorie bester männlicher Hauptdarsteller für seine Rolle im Film „Captain Fantastic“ nominiert. Die Oscars werden am 26. Februar in Los Angeles vergeben.

von RK/nordschleswiger.dk, shz.de

erstellt am 24.Jan.2017 | 18:24 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen