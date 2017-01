Tiere : Zwei Rüsselhündchen ziehen um

1 von 1 Foto: Rob DooLaard 1 von 1

Ooh, die beiden Tierchen sehen aber niedlich aus. Sie sind gerade im Zoo in Frankfurt am Main im Bundesland Hessen eingezogen. Es sind Rotschulter-Rüsselhündchen. Auch wenn sie so heißen: Mit Hunden haben Rüsselhündchen nichts zu tun. Sie ähneln eher einer größeren Maus. Ihr Fell schimmert rotbraun und schwarz. Ihre Nase sieht ein wenig aus wie ein kleiner Rüssel.

Geboren wurden die beiden Rüsselhündchen vor einigen Monaten im Zoo von Rotterdam. Das ist eine Stadt in unserem Nachbarland Niederlande.

In freier Wildbahn sind die meisten der Tiere im Land Tansania in Afrika beheimatet. Dort leben sie im Wald. Am liebsten fressen sie Insekten.

Rüsselhündchen sind sehr scheu und ständig auf der Hut. Deshalb sollen die beiden im Zoo in Frankfurt am Main erst langsam an ihre neue Umgebung gewöhnt werden. Besucher können die Tiere deshalb noch nicht sehen. Die Scheiben ihres Geheges sind vorerst undurchsichtig.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 01:11 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen