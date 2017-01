Keute : Zu jung für Facebook

1 von 1 Foto: Angelika Warmuth 1 von 1

Sie ist eine Chefin bei Facebook – ihre Töchter dürfen sich genau dort aber nicht anmelden. Ihr Name ist Sheryl Sandberg (Foto). Sie ist Geschäftsführerin der Firma. Sie hat dort also viel zu sagen. Ihre beiden Töchter sind neun und elf Jahre alt. „Sie wären wirklich gerne auf Instagram und Facebook, und es nervt sie ganz besonders, dass ihre Mutter dort arbeitet und sie es nicht nutzen können“, sagte Sheryl Sandberg vor Kurzem zu Reportern. Facebook ist aber erst für ältere Kinder ab 13 Jahren. Es hilft also nichts: „Ich kann nicht gegen unsere eigenen Grundsätze verstoßen“, sagte Sheryl Sandberg.

von dpa

erstellt am 18.Jan.2017 | 01:14 Uhr

