Wissen : Wie man auf Youtube bekannt wird

Wenn Paul ein Video bei YouTube hochlädt, bekommen es direkt 300 Menschen angezeigt. Gar nicht schlecht! Doch Paul will, dass sich noch mehr Leute seine Videos über Computer-Spiele ansehen. So wie dem 16-jährigen Paul geht es vielen Jugendlichen. Einige von ihnen haben sich jetzt in der Stadt Bamberg im Bundesland Bayern getroffen. Dort erklärten Forscher Schülern, wie sie auf YouTube erfolgreicher werden können. „Erfolg auf YouTube hängt vom Inhalt ab – aber auch davon, wie vernetzt man ist und mit wem“, sagte einer der Forscher. Der Tipp der Experten: Erst einige Follower sammeln, die sich die eigenen Videos regelmäßig anschauen. Und dann versuchen, mit etwas bekannteren YouTubern zusammenzuarbeiten. So bekommen noch mehr Menschen mit, was man im Internet macht. Auch Paul will es so machen. Er sagt: „Ich wollte schon immer bekannter werden – weil es mir Spaß macht, wenn ich gute Sachen mache für Leute, denen genau das gefällt.“

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 01:28 Uhr

