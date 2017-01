Bücher : Wie fantastische Welten entstehen

1 von 1 Foto: Terzo Algeri 1 von 1

Besonders gern mag Janine Wilk ihre Hauptfiguren, wenn sie schrullig sind. Und wenn sie liebenswerte Fehler haben.

Janine Wilk ist 39 Jahre alt. Sie schreibt Bücher. Am liebsten denkt sie sich fantastische Welten aus. So wie in ihrer Roman-Reihe Lilith Parker. Sie spielt auf einer Insel, auf der immer Halloween ist. „Ich habe es gerne gruselig“, sagt Janine Wilk.

Bevor sie ein Buch schreibt, setzt sich die Autorin ganz genau mit ihrer Hauptfigur auseinander. „Mit ihr steht und fällt die gesamte Geschichte“, sagt Janine Wilk. Die Autorin überlegt sich zuerst, welche Wünsche ihre Figur hat und wovor sie sich fürchtet, bevor sie mit dem Schreiben beginnt. Oft geht es in ihren Geschichten darum, dass eine Figur sich ihren Ängsten stellt und sie überwindet.

Die Hauptfigur Lilith Parker zum Beispiel ist freundlich und hat ein gutes Herz. Aber sie bringt auch ihre Eigenheiten mit: Sie flucht gerne und schleicht sich manchmal nachts aus dem Haus, um geheime Dinge zu tun. Sie ist dickköpfig und muss sich immer wieder gegen Erwachsene durchsetzen.

Viele Autoren schreiben am besten über Dinge, die sie kennen. Auch Janine Wilk geht es so: „Ich glaube, dass in den Hauptfiguren immer auch ein Teil von mir steckt“, sagt sie. „Das gilt allerdings auch für die Bösewichte.“ Sie glaubt, dass es schwierig ist, über eine Figur zu schreiben, die ganz anders ist als man selbst.

Die Ideen für ihre gruseligen Geschichten kommen ihr meistens dann, wenn sie über etwas Unheimliches liest. Einmal hat sie zum Beispiel über einen Poltergeist gelesen, der auf einem Friedhof in Schottland sein Unwesen treiben soll. Ein Teil des Friedhofs wurde deshalb geschlossen. „Es ist etwas Besonderes, wenn die Stadt einen Friedhof schließt, weil es dort spuken soll“, sagt Janine Wilk. „Deshalb habe ich eine Geschichte über diesen Geist geschrieben.“

An Fantasy-Geschichten arbeitet sie auch deshalb besonders gerne, weil sie so auch über Dinge schreiben kann, die ihr wichtig sind. „Ich möchte Kindern mit meinen Geschichten zeigen, dass sie etwas gegen Probleme unternehmen können“, sagt Janine Wilk. Deshalb erschafft sie in ihren Büchern Figuren, die lernen, dass sie etwas verändern können – und wie das geht.

von dpa

erstellt am 14.Jan.2017 | 01:26 Uhr

