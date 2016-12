Tiere : Wenn Affen einen Mantel tragen

1 von 1 Foto: Attila Balazs 1 von 1

Neugierig schaut das Affenbaby unter den langen weißen Fellsträhnen seiner Mutter hervor. Das Kleine ist noch ganz jung, denn es wurde erst vor wenigen Tagen in einem Zoo im Land Ungarn geboren. Der kleine Affe ist ein Mantelaffe. Schaut man sich die Fellsträhnen seiner Mama an, dann weiß man warum: Über den Rücken der Mantelaffen zieht sich ein Kranz aus weißem, langem Fell. Und das sieht aus wie? Genau, wie ein ziemlich schicker Mantel. Ansonsten sind die Affen schwarz-weiß. Die Babys der Mantelaffen sind am Anfang sogar komplett weiß. Sie bekommen erst später das typische schwarz-weiße Aussehen und das lange Fell. Wer die Tiere in der Natur sehen will, der muss weit reisen: nach Afrika. Denn dort leben die Tiere in Wäldern.

erstellt am 30.Dez.2016 | 03:37 Uhr