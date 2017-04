Kultur : Was machen die Spiegeleier an der Wand?

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Hat da jemand viele Spiegeleier an die Wände und den Boden geworfen? Ein bisschen so sieht es aus. Die Spiegeleier aber sind nicht echt. Es sind Nachbildungen des Künstlers Christopher Chiappa. Gerade kann man sie auf einer großen Kunstmesse in Köln sehen. Sie heißt Art Cologne. Das ist die älteste Kunstmesse der Welt. Sie geht bis Sonnabend. Auf einer Kunstmesse zeigen Kunsthändler Werke von Künstlern. Viele Leute, die sich für Kunst interessieren, kommen dorthin. Man kann dort Kunst kaufen, zum Beispiel Gemälde, Fotos oder Skulpturen. Oder man kommt einfach nur vorbei und schaut.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 01:54 Uhr