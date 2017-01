Wissen : Wann die Dinos schlüpften

1 von 1 Foto: AMNH/M. Ellison 1 von 1

Vögel, Kröten und Echsen sind bekannt dafür, dass sie aus Eiern schlüpfen. Auch die Dinosaurier sind vor Millionen von Jahren zunächst in Eiern herangewachsen. Dazu brauchten sie offenbar eine ganz schön lange Zeit. Das fand gerade eine Gruppe Wissenschaftler heraus.

Die Forscher untersuchten mit modernen Messgeräten versteinerte Baby-Dinos in deren Eiern. Dabei entdeckten sie: Die ausgestorbenen Tiere brauchten wohl mindestens drei bis sechs Monate, um im Ei zu fertigen Dinos heranzuwachsen. Manche Vogelarten brauchen gerade einmal knapp zwei Wochen, bis sie schlüpfen.

Die kürzere Zeitspanne ist ein großer Vorteil in der Natur. Denn je schneller ein Tier für Nachwuchs sorgt, desto rascher kann es sich an Veränderungen in der Umgebung anpassen: zum Beispiel an Feinde, Krankheiten oder wenn sich die Temperatur sehr verändert. Vielleicht hatten es die ausgestorbenen Dinos ja auch deshalb schwerer, mit den anderen Tieren wie Säugetieren mitzuhalten.

von dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 01:42 Uhr