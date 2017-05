vergrößern 1 von 1 Foto: Junyong 1 von 1

Diese Blüten sehen toll aus! Es sind aber keine echte Rosen, sondern über Tausende Lichter in Blütenform. Die meisten davon leuchten weiß, manche bläulich oder auch gelb. Zu sehen ist das Ganze bei einem Festival in der Stadt Hangzhou. Die Großstadt liegt in dem Land China auf dem Kontinent Asien.

von

erstellt am 06.Mai.2017 | 03:28 Uhr