Mitmachen : Vögel zählen am Wochenende

Wer am Wochenende eine Stunde Zeit hat, kann wie ein echter Forscher Vögel beobachten. Umweltschützer haben dazu aufgerufen, die Tiere auf dem Balkon, im Garten oder im Park zu beobachten und zu zählen. Wie viele Meisen, Rotkehlchen und Spatzen gibt es dort? Das Zählen ist wichtig für den Vogelschutz. In manchen Gebieten kommen bestimmte Vögel nicht mehr so oft vor wie früher. Warum manche Vögel seltener werden, wollen die Naturschützer genauer herausfinden. Dann können sie die Tiere auch besser schützen. Wer kein Experte ist, kann beim Zählen trotzdem mitmachen. Wie welcher Vogel aussieht und worauf du achten musst, erfährst du online unter www.nabu.de.

von dpa

erstellt am 06.Jan.2017