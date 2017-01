Kino : Timm unterschreibt einen gefährlichen Vertrag

1 von 1 Foto: Constantin Film/Gordon Mühle 1 von 1

Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie es wäre, wenn du nicht mehr lachen könntest? Sicher nicht, denn das ist doch die selbstverständlichste Sache der Welt! Das denkt auch Timm Thaler – und der hätte nach dem Tod seines Vaters eigentlich nicht mehr viel zum Lachen. Doch trotz gemeiner Stiefmutter und deren ekligem Sohn ist Timm ein fröhliches Kind und seine Freundin Ida wird stets von Timms Lachen angesteckt.

Mehr zum Thema Leute : Eine Wette um das Lachen

Timm braucht jetzt aber erst einmal Geld für einen Grabstein auf dem Grab seines Vaters. Weil seine Stiefmutter meint, dass sie dafür nichts übrig hätte, versucht er heimlich sein Glück auf der Pferderennbahn. Und da schenkt ihm doch ein gewisser Baron Lefuet einfach einen Wettschein! Und Timm gewinnt auch noch! Leider fällt Timm auf zwei Banditen herein – und so ist die Summe schnell wieder futsch. Baron Lefuet ist überraschend wieder zur Stelle und bietet dem Jungen an, dass Timm in Zukunft jede Wette gewinnen wird, wenn der ihm im Gegenzug dafür sein Lachen verkauft. Timm geht darauf ein – und hat stets Glück beim Wetten, aber gar nichts mehr zu lachen…

Wie sehr Lachen einen Menschen verändert, das merken der nun sehr ernste Timm Thaler und der plötzlich laut lachende Baron Lefuet in dem neuen Film, der am Donnerstag in den Kinos startet. Ob es Timm gelingen wird, sein Lachen zurück zu bekommen?





von Barbara Leuschner

erstellt am 28.Jan.2017 | 01:50 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen