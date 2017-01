Umwelt : Spielzeug für die Elefanten

1 von 1 Foto: Maurizio Gambarini 1 von 1

Die Weihnachtszeit ist vorbei. Viele Leute verpacken den Schmuck bis zum nächsten Dezember in Kisten. Aber was passiert eigentlich mit all den abgeschmückten und übrig gebliebenen Weihnachtsbäumen?

LECKERER TANNENBAUM: Nicht verkaufte Tannenbäume landen oft als Futter im Zoo. Dort freuen sich zum Beispiel die Elefanten darüber. Für sie sind die Bäume eine besondere Leckerei und ein beliebtes Spielzeug. „Die Elefanten haben großen Spaß daran, die Nadeln abzurupfen“, sagt eine Sprecherin vom Zoo Berlin. Allerdings nehmen die Zoos nur Bäume, die nicht verkauft wurden, also keine Spenden aus dem Wohnzimmer. „Die Tiere könnten sich an Schmuckresten verletzen.“

FLIEGENDER TANNENBAUM: Auch Menschen können mit den Bäumen eine Menge Spaß haben. An manchen Orten werden Wettbewerbe im Weihnachtsbaum-Weitwurf ausgetragen. Am Sonnabend flogen zum Beispiel in der Stadt Cottbus im Bundesland Brandenburg Bäume durch die Luft. Im Bundesland Rheinland-Pfalz stand am Sonntag ein Turnier im Weihnachtsbaum-Werfen an.

Auch der Schweiz gibt es solche Wettbewerbe, etwa in dem Ort Niederwil. „Es gibt verschiedene Gruppen: Frauen, Männer, Mädchen und Jungen“, sagte ein Mitarbeiter der Feuerwehr. Nach dem Wettbewerb werden dort ein paar der Bäume angezündet. Der Feuerwehr-Club möchte damit zeigen, wie schnell ein Baum in Brand geraten kann.

WÄRMENDER TANNENBAUM: Manche nutzen den alten Baum auch dazu, um ihrem Garten etwas Gutes zu tun. Deckt man etwa Rosenbeete mit den Zweigen ab, sind diese besser vor Frost geschützt.

Wer den Baum lieber loswerden möchte, stellt ihn einfach an einem bestimmten Tag vor die Tür. Dann wird er von der Straßenreinigung abgeholt. Die Termine dafür kann man bei der Stadt erfahren. In manchen Gegenden werden die Bäume auch für das Osterfeuer und andere Feste aufbewahrt.

09.Jan.2017 | 01:08 Uhr

