Wetter : Schneespaß bisher nur in anderen Bundesländern

Juhu, es hat geschneit! Wer Schnee gern mag, hat sich gestern an manchen Orten beim Blick aus dem Fenster riesig gefreut: Auf Autos, Wiesen und Straßen lag eine Schneeschicht. Zum Beispiel in Altenburg im Bundesland Thüringen. Manche sausten dort gleich mit Schlitten den Berg hinunter oder gingen Ski fahren. Das hätte Paula auch gern getan.

Doch in Schleswig-Holstein muss sie noch auf Schnee warten. Es war gestern Morgen zwar eisig kalt, sodass Piet erstmal die Scheiben von seinem Auto freikratzen musste, bevor er in die Redaktion fuhr. Aber der Schnee fiel anderswo. Vielleicht klappt es ja in den nächsten Tagen, denn es soll auch bei uns noch ein bisschen winterlicher werden. Aber auch stürmisch.

von ir/dpa

erstellt am 03.Jan.2017 | 01:43 Uhr