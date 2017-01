Buchtipp : Pferdeporträts und Geschichten

1 von 1 1 von 1

Gleich drei Pferdegeschichten gibt es in dem Buch ,,Himmelshuf und Mähnenmeer“ zu lesen. In der ersten, „Lavendelpferde“, geht es um den Jungen Pardal und eine Arabershow. In der zweiten Geschichte ,,Mähnenverschwendung“ bekommt Christina, die im Rollstuhl sitzt, ein Pony, einen Isländer. Doch ihre Reitlehrerin sucht ein anderes Pony als gedacht aus. Und in ,,Eyes and Ears“ macht David, der in Wyoming lebt, eine Reise zusammen mit seinen Pferden. Doch dann verliert er sein Handy und alles läuft schief.

Das Buch ist manchmal etwas traurig, aber wunderschön zu lesen. Zu den Geschichten gibt es Rasseporträts der vorgestellten Pferde. Mir gefällt das Buch, weil viele farbige Fotos enthalten sind.

Christa Ludwig, „Himmelshuf und Mähnenmeer: Drei Pferde-Fotogeschichten“. 8 bis 13 Jahre. 151 Seiten. 16,90 Euro. Verlag: Freies Geistesleben.



von Kaja Jürgens

erstellt am 10.Jan.2017 | 01:05 Uhr