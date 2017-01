1 von 1 Foto: Georgios Kefalas 1 von 1

Orys hat großen Hunger. Er ist ein kleines Nashorn und kam am Wochenende im Zoo in Basel auf die Welt. Die Stadt liegt in unserem Nachbarland Schweiz. Seitdem trinkt Orys viel Milch bei seiner Mutter (Foto). Pro Tag nehme er etwa zwei Kilogramm zu, berichtet der Zoo. Orys ist ein Panzernashorn. In freier Natur leben Panzernashörner in Asien, zum Beispiel in dem Land Indien. Die Tiere sind in ihrer Heimat allerdings bedroht.

erstellt am 12.Jan.2017 | 01:09 Uhr