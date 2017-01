Politik : Nicht alle Flüchtlinge dürfen bleiben

vergrößern 1 von 2 Foto: Stefanie Unsleber 1 von 2

Der Vater der Familie sitzt auf dem Boden und erzählt seine Geschichte. Seine drei Kinder rennen dabei um ihn herum. „Seit sie nicht mehr in den Kindergarten gehen, haben sie viel zu viel Energie“, sagt der Vater. Er heißt Dzevad Husejnovic. Der Name klingt für uns vermutlich fremd. Dzevad, seine Frau und die Kinder stammen aus Bosnien und Herzegowina. Dieses Land liegt im Südosten Europas, über tausend Kilometer weit weg von uns.

Die Familie ist vor einiger Zeit nach Deutschland gekommen, um hier ein besseres Leben zu haben. Dzevad Husejnovic und seine Familie sind Flüchtlinge. In den letzten zwei Jahren sind besonders viele Menschen nach Deutschland geflohen. Einige flüchteten vor Krieg. Andere suchen nach Arbeit, um ihre Familien zu ernähren.

Aber nicht alle dürfen bei uns bleiben. Der Staat entscheidet darüber, welche Flüchtlinge hier leben dürfen und welche zurück müssen. Oft müssen Menschen wieder gehen – auch wenn sie aus armen Ländern kommen.

Dzevad und seine Familie (Foto) lebten eine Weile in der Stadt Bamberg im Bundesland Bayern. Hier hat der Staat ein besonderes Zentrum eröffnet. In diesem werden Menschen untergebracht, die Deutschland verlassen sollen. Sie leben dort in einer Unterkunft, die früher für Soldaten gedacht war. Werden Menschen in ihre Heimat zurückgeschickt, nennt man das Abschiebung.

In solchen Einrichtungen wohnen die Menschen, bis sie zum Beispiel mit Flugzeugen wieder zurückgebracht werden. Die meisten von ihnen wollen aber nicht zurück. Schließlich sind sie extra nach Deutschland gekommen.

Der Staat hat entschieden, dass auch die Familie von Dzevad wieder zurück in ihre Heimat muss. „Meine Situation ist sehr schwierig“, sagt Dzevad. Er hält sich die Hände vor das Gesicht und weint. Er und seine Familie sind Roma. Dzevad sagt, dass diese Gruppe von Menschen in seiner Heimat schlecht behandelt wird.

Wenige Wochen nach dem Treffen ist es so weit: Die Familie muss Deutschland verlassen. Seit Oktober 2016 lebt die Familie wieder in Bosnien und Herzegowina. Dzevad erzählt nun, dass es nicht leicht ist, wieder dort zu sein. Aber er findet, dass ihre Reise nach Deutschland auch ein schönes Erlebnis war: Dzevad hat etwas Deutsch gelernt, dadurch haben sie deutsche Freunde gefunden. Sie sind noch in Kontakt.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 01:37 Uhr

