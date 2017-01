Spieltipp : Mit Spooky durch die Geisterburg

1 von 1 1 von 1

Spooky ist ein junger Geist. Er muss eine Prüfung bestehen. Nur so kann er mit auf Geistertour gehen, um andere zu erschrecken. Ihr könnt ihm helfen, die Prüfung zu absolvieren. Darum geht es bei dem Spiel „Geisterburg“.

Zuerst muss die Geisterburg in der Spielschachtel aufgebaut werden. Das ist unkompliziert und geht schnell. In der Burg werden magische Gegenstände versteckt. Jetzt muss ein Spieler sich in Spooky verwandeln. Dazu zieht er eine Maske auf, mit der er nichts mehr sehen kann.

Nun kommt es auf die anderen Spieler an. Sie müssen Spooky wie beim Spiel Topfschlagen durch Zurufen möglichst schnell durch die Burg lotsen. Denn Spooky muss in einer vorgegebenen Zeit bestimmte Gegenstände einsammeln.

Dabei stehen ihm einige Hindernisse im Weg. Die gesuchten Gegenstände sammelt er mit einem magnetischen Stab ein. Nur wenn alle mithelfen, kann der junge Geist Spooky seine Prüfung bestehen.

Bei dem Spiel müsst ihr gut zuhören. Wichtig ist auch, dass man sich auf die Hilfe der anderen Spieler verlassen kann. Jungen und Mädchen ab sechs Jahren haben viel Spaß dabei.

Janet Kneisel & Wolfgang Dirscherl, „Geisterburg“. Ab 6 Jahren. Ein Spiel dauert etwa 20 Minuten. 25 Euro. Verlag: Queen Games.

von dpa

erstellt am 09.Jan.2017 | 01:08 Uhr

