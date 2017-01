TEchnik : Mit dem Laser die Küste messen

1 von 1 Foto: Matthias Nittel 1 von 1

Da hat es ganz schön gerumst an der Küste! Ein heftiges Unwetter ist gerade über die Ostsee gefegt. Viel Wasser ist dabei auf Strände und Dünen geprallt. Jetzt wollen Fachleute wissen, wie viel von der Küste noch steht. Das ist wichtig, denn die Dünen schützen die Häuser dahinter vor dem Meer.

Die Spezialisten setzen zwei Flugzeuge mit Laser-Geräten (gesprochen: läisa) ein. Die Flugzeuge fliegen mehrere Tage lang über die Ostsee-Küste. Das sind Hunderte Kilometer. Sie fliegen mehr als 500 Meter hoch über dem Boden.

Im Flugzeug sitzen ein Pilot und ein Techniker. Passagiersitze gibt es nicht. Stattdessen stehen hinter den beiden große Geräte. Zum Beispiel ein Laserscanner, mit dem gemessen wird, wie hoch die Dünen noch sind.

Ein Experte sagt: „Das kann man sich vorstellen wie einen Laserpointer.“ Aus dem Flugzeug werden viele Laser-Punkte auf den Boden geschickt. Dort prallt das Laser-Licht wieder ab und wird von einem Messgerät am Flugzeug aufgefangen. Die Maschine speichert, wie lange das Licht gebraucht hat. Ein anderes Gerät misst, wie hoch das Flugzeug in dem Moment fliegt.

Aus der Flughöhe und der Zeit errechnet ein Computer dann, wie hoch der Boden an der Küste ist. Und zwar auf zehn Zentimeter genau! Die letzte Messung gab es im November. Denn eine einzige Messung bringt nichts! Die Experten müssen vergleichen, wie hoch der Boden damals war und wie hoch er heute ist. Dann sehen sie, wie viel von der Küste das Unwetter weggespült hat.

Und was ist diesmal an der Küste kaputtgegangen? Genaue Ergebnisse gibt es erst in ein paar Wochen. So lange dauert die Berechnung. Bis dahin untersuchen Küsten-Spezialisten am Boden, wo sie die Dünen ausbessern müssen.

von dpa

erstellt am 07.Jan.2017 | 01:12 Uhr

