Tiere : Luke Skywalker sitzt im Baum

Was macht Luke Skywalker denn mitten im Wald auf einem Baum? Eigentlich reist der Film-Held aus „Star Wars“ doch im All hin und her!

Eine neue Affen-Art heißt Skywalker. Forscher haben die Art, die zu den Weißbrauen-Gibbons gehört, vor einiger Zeit entdeckt. Sie lebt unter anderem im Land China. Weil die Forscher so große Fans der „Star Wars“-Filme sind, gaben sie ihrer Entdeckung den langen Namen Skywalker Hoolock Gibbon.

Für den ungewöhnlichen Namen der Affen gibt es aber auch noch einen zweiten Grund: Das chinesische Schriftzeichen für diese Affen heißt übersetzt Himmels-Bewegung. Das passt gut. Denn das englische Wort Skywalker bedeutet auf Deutsch Himmels-Läufer.

In China soll es nur noch etwa 200 dieser Affen geben. Die Forscher machen sich deshalb Sorgen. Sie sagen: Die Tiere sind vom Aussterben bedroht.

von dpa

erstellt am 13.Jan.2017 | 01:36 Uhr

