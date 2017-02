Tiere : Hunde als treue Freunde und Alltagshelfer

1 von 1 Foto: T. Frey 1 von 1

Schon lange sind Hunde für uns Menschen treue Begleiter. Man hat die Tiere dafür gezüchtet, dass sie Befehlen gehorchen und Aufgaben erledigen können. So lernen Hunde auch kleine Tricks wie Stöckchen holen oder Pfötchen geben. Doch wenn sie richtig ausgebildet sind, können Hunde noch viel mehr. Wegen ihrer guten Spürnase werden Hunde bei der Polizei eingesetzt. Denn sie erschnüffeln Dinge, die Menschen nicht so leicht finden. Außerdem hüten Hunde Schafe, verfolgen Tier-Spuren oder bewachen Gebäude vor Eindringlingen. Schulhunde sind zum Beispiel eine Hilfe im Unterricht. Sie sorgen für Ruhe in der Klasse. Und Assistenz-Hunde helfen Menschen in ihrem Alltag: Sie öffnen zum Beispiel Schubladen, bringen Gegenstände oder holen Hilfe.

01.Feb.2017