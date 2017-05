Sport : HSV: Noch einmal kräftig trainieren

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Für den Fußball-Verein Hamburger SV wird es in dieser Saison schon wieder richtig eng. Die Mannschaft steht in der Tabelle auf dem 16. Platz. Es droht also der Abstieg aus der Bundesliga. Noch ist aber nicht alles verloren für die Hamburger! Drei Spieltage sind noch zu spielen.

Am Sonntag können sie sich wieder in der Tabelle hocharbeiten. Auch der Gegner FSV Mainz 05 kämpft gegen den Abstieg. Damit sie dieses wichtige Spiel gewinnen, wollen sich die Hamburger besonders gut vorbereiten. Dafür fahren sie sogar am Donnerstag in ein Trainingslager.

Normalerweise machen Fußball-Vereine solche Trainingslager in der Sommerpause oder im Winter. Der HSV reist allerdings nicht in ein anderes Land. Trainiert wird in einem kleinen Ort, südlich von Hamburg. Dort sind die Spieler ungestört.

Auch in den beiden vergangenen Jahren hat sich die Mannschaft im Abstiegskampf in ein Trainingslager zurückgezogen. Bislang hat das gut geklappt. Denn der Verein ist noch nie aus der Bundesliga abgestiegen.

von dpa

erstellt am 03.Mai.2017 | 18:57 Uhr