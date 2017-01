Buchtipp : Hintergrund-Wissen zu den Star-Wars-Helden

1 von 1 1 von 1

Alle Star Wars Fans können sich freuen, da der neue Film endlich in den Kinos läuft. Dieser Teil heißt Star Wars Rogue One: A Star Wars Story.

Rogue One spielt zwischen den Teilen 3 und 4. Dazu gibt es ein Buch, in dem ihr viel zu dem Film erfahren könnt: „Star Wars Rogue One – Die illustrierte Enzyklopädie“. In dem Buch gibt es Steckbriefe über Personen, Raumschiffe, Droiden und Planeten. Die Steckbriefe erzählen viel, wie zum Beispiel den Lebenslauf der Personen oder Details. Bei Planeten wird meistens Region, Durchmesser, Monde und Einwohner erwähnt. Der Hersteller wird in der Datenbank der Droiden auch genannt. Die imperialen Raumschiffe werden meist mit der Anzahl der Sturmtruppen und Offiziere gekennzeichnet.

Interessante Fakten gibt es auf den anderen Seiten. Das Buch erzählt den Film so, dass man es auch gut versteht. Trotzdem würde ich zuerst ins Kino und danach das Buch kaufen.

Pablo Hidalgo (Text) / Kemp Remillard (Illustration), „Star Wars Rogue One – Die illustrierte Enzyklopädie“. Ab 10 Jahren. 195 Seiten. 19,95 Euro. Verlag: DK.



von Helen Montag

erstellt am 12.Jan.2017 | 01:10 Uhr

