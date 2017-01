Wetter : Helfer sorgen vor

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Axel macht Ärger. Er ist ein Sturmtief und fegt gerade heftig über Deutschland hinweg. Er wehte Bäume auf Bahnstrecken, so dass am Mittwoch einige Züge Verspätung hatten. Bei uns im Norden kam es auch schon zu Überschwemmungen. Ein Fähre im Hafen von Dagebüll an der Nordsee konnte gestern gar nicht auslaufen und andere verspäteten sich. Im Süden und Osten machen eher Schnee und Eis Probleme.

Am Tag entspannte sich wieder die Wetterlage, doch Fachleute kündigten für die Nacht ein starkes Ostsee-Hochwasser an. Damit Axel keinen allzu großen Schaden anrichtet, haben Fachleute viel zu tun.

WETTERDIENST: Beim Deutschen Wetterdienst untersuchen Meteorologen das Wetter mit modernen Computern. Die Wissenschaftler warnen, wenn sich die Menschen auf einen Sturm vorbereiten müssen. „Erste Hinweise und Warnungen senden wir oft schon eine Woche vor dem eigentlichen Unwetter“, erklärt ein Wetter-Experte. Wie stark und wo genau sich ein Sturm zusammenbraut, wissen die Forscher etwa einen bis zwei Tage vorher. „Wir arbeiten dann mit der Polizei, der Feuerwehr und anderen Helfern vor Ort zusammen und halten sie auf dem Laufenden.“

HOCHWASSERSCHUTZ: An der Küste messen Fachleute ständig den Wasserstand von Nordsee und Ostsee. „Gerade trägt die Ostsee viel Wasser“, sagte eine Expertin für Schifffahrt am Mittwoch. „Wenn es dann noch von einem Sturm aufs Land gepustet wird, müssen wir den Menschen an der Küste Bescheid geben.“ Auf diese Warnung achten auch die Polizei und Sicherheits-Leute an den Häfen. Sie passen vor Ort darauf auf, dass Seeleute und Anwohner nicht in Gefahr geraten.

EINSATZ-KRÄFTE: Wenn ein Sturm wütet, haben die Polizei und Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Keller werden überschwemmt, Straßen sind unbefahrbar. Die Einsatzkräfte räumen umgefallene Bäume zur Seite, pumpen Wasser ab und streuen Salz auf die Straßen. Manchmal fordern sie zusätzliche Helfer an. Diese können zum Beispiel weitere Geräte bereitstellen. „Wir sind mit Radladern, Baggern, Hochleistungs-Pumpen und vielem mehr ausgerüstet“, sagt ein Fachmann vom Technischen Hilfswerk. So können sie helfen, dass Stürme wie Axel nicht allzu viel Schaden anrichten.

von ir/dpa

erstellt am 04.Jan.2017 | 18:41 Uhr

