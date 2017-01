Technik : Gegen den Frost

1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Es sieht aus, als würde das Flugzeug noch schnell eine Ladung Haarspray abbekommen. Die roboterartigen Geräte aber sprühten gestern am Flughafen ein besonderes Mittel auf den Flieger. Das nennt man enteisen. Der Flughafen liegt in der Stadt Frankfurt am Main im Bundesland Hessen. Die Flüssigkeit bringt Eis und Schnee zum Schmelzen. Eis und Schnee können beim Fliegen nämlich Probleme machen. So eingesprüht aber kann das Flugzeug wunderbar in die Luft abheben.

von dpa

erstellt am 11.Jan.2017 | 01:38 Uhr