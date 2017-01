Silvester : Friedliche Feiern und traurige Nachrichten

1 von 1 Foto: Britta Pedersen 1 von 1

In Berlin leuchtete der Himmel über dem berühmten Brandenburger Tor. Hunderttausende Menschen kamen dort zusammen, um das neue Jahr zu begrüßen und sich das große Feuerwerk anzuschauen.

Doch nicht nur in der Hauptstadt feierten die Menschen in der Nacht auf Sonntag das neue Jahr. Fast überall in Deutschland und auf der Welt gab es zum 1. Januar große Feiern. In Köln tummelten sich die Menschen rund um den riesigen Dom. In Hamburg schauten sich viele das Feuerwerk am Hafen an. Später rückten Mitarbeiter der Städte an, um die Straßen aufzuräumen.

Manchen Leuten war vor dem großen Festtag etwas mulmig zumute gewesen. In Berlin waren im Dezember mehrere Menschen bei einem Anschlag gestorben. In Köln hatte es bei der Silvester-Feier vor einem Jahr große Probleme mit Kriminellen gegeben.

Deshalb passten nun an vielen Orten deutlich mehr Polizisten auf als sonst. Teilweise wurden sogar Abgrenzungen aufgestellt, um die Menschen zu schützen. In Deutschland blieb es dieses Mal zum Glück friedlich.

Traurige Nachrichten erreichten uns in der Nacht aus dem Land Türkei.

Dort kamen bei einem Anschlag in der Stadt Istanbul mehrere Menschen ums Leben. Eigentlich waren sie zusammengekommen, um friedlich ins neue Jahr hineinzufeiern. Wer hinter der Tat steckte, war am Sonntagnachmittag noch unklar.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel richtete den Menschen in der Türkei ihr Beileid aus. Auch Papst Franziskus äußerte sich zu dem Anschlag. Der Chef der katholischen Kirche rief zu einer Welt ohne Hass und Gewalt auf.

von dpa

erstellt am 01.Jan.2017 | 18:22 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen