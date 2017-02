Abenteuer : „Es soll in meinem Leben immer aufregend sein.“

1 von 1 Foto: Nerding 1 von 1

Wie lange fährst du in den Urlaub? Eine Woche oder zwei? Stell dir vor, du bist sechs Jahre unterwegs! Benjamin macht das. Er hat schon 62 Länder besucht. Und das fast ohne Geld. Auf seinen Reisen lernte er Marta kennen, seitdem sind sie gemeinsam unterwegs. Sie schlafen im Freien oder bei Leuten, die ihnen ihr Sofa anbieten. Sie essen, was andere wegwerfen, Obst, oder was ihnen geschenkt wird. Benjamin ist 29 Jahre alt. Er sagt: „Es soll in meinem Leben immer aufregend sein.“ Der nächste Plan: Viele tausend Kilometer mit dem Tandem-Fahrrad durch Amerika. Angst haben die beiden nicht. Noch möchten sie nicht an einem Ort bleiben. Aber wenn doch, soll es ein warmer sein. Das Land Marokko in Afrika zum Beispiel. Da könnten sie ein paar Schafe halten.

von

erstellt am 01.Feb.2017 | 03:40 Uhr