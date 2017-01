vergrößern 1 von 2 Foto: Susann Prautsch 1 von 2

Hui, ist das kalt! Sogar Fritz hat einen Pulli an. Der Yorkshire-Terrier-Mischling hat von Herrchen einen Seemannspulli angezogen bekommen, denn die Temperaturen im Land waren gestern eisig. Sie sanken unter 10 Grad minus. Das froren sogar das salzige Wasser in den Häfen, zum Beispiel in Flensburg. Die Möwen waren deshalb zu Fuß unterwegs.

von dpa

erstellt am 07.Jan.2017 | 01:15 Uhr