Leute : Eine Wette um das Lachen

Der Film „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ startet nächste Woche in den deutschen Kinos. Ich durfte mir den Film schon anschauen und fand ihn sehr schön gemacht, er ist was für alle Altersklassen, sehr witzig, aber auch traurig. Ich habe mich für euch mit dem Hauptdarsteller Arved Friese in Berlin getroffen und ihm ein paar Fragen gestellt.



Kanntest du die Geschichte von Timm Thaler oder die Serie schon vor dem Filmdreh?

Leider kannte ich die noch gar nicht, aber ich habe dann ein paar Videos dazu angeguckt und meine Eltern haben mir auch viel zu der alten Serie erzählt.

In den ersten Szenen musstest du viel lachen. War das schwer für dich?

Nein, es war relativ einfach für mich, da ich, wenn ich selber lache, oft über mein Lachen nachdenke und noch viel mehr lachen muss. Außerdem bin ich auch ein sehr fröhlicher Mensch.

Wie war es für dich, dich in die zwanziger Jahre hineinzuversetzen?

Es war unglaublich für mich, die wunderschönen Kulissen, und es war eine ganz andere Atmosphäre am Set. Man ist reingekommen und hat sich auf einmal so klein gefühlt.

In dem Film geht Timm mit seinem Vater oft zum Pferderennen, aber nicht um zu gewinnen, sondern weil Timm Pferde so gerne mag. Welche Tiere magst du persönlich gerne, und hast du ein Lieblingstier?

Ich interessiere mich schon für Tiere, aber ein Lieblingstier habe ich nicht. Aber ich finde Tiere interessant, die besondere Eigenschaften haben wie das Chamäleon. Zu Hause habe ich einen Hund und zwei Katzen.

Nachdem du als Timm im Film den Vertrag unterschrieben hattest, durftest du nicht mehr lachen. War das schwer ?

Es gab immer wieder Situationen, in denen man loslachen wollte, aber ich habe dann einfach tagsüber probiert, nicht ganz so viel zu lachen wie sonst, um mich auf meine Rolle vorzubereiten.

Welche Szene hat dir selber besonders gut gefallen?

Mir haben die Szenen im Grand-Hotel sehr gut gefallen.

Hätte man dir so einen Vertrag angeboten, hättest du ihn unterschrieben?

Hätte ich wirklich alle Wetten gewonnen, hätte ich ihn wahrscheinlich unterschrieben. Denn ich habe mir überlegt, dass ich dann ja auch wetten könnte, dass ich wieder lachen kann, oder?!

Ist es für dich in der Schule oder woanders jetzt so, dass du oft auf den Film angesprochen wirst?

In der Schule ist es teilweise so, weil ich auf manchen Plakaten bin, aber ich werde deshalb nicht anders von meinen Klassenkameraden behandelt. Vor allem auch, weil ich nicht so viel über den Dreh erzähle, außer wenn ich gefragt werde.

Wie würdest du Timm Thaler beschreiben, und gibt es Ähnlichkeiten zwischen dir und ihm?

Ähnlichkeiten sind auf alle Fälle da, weil ich auch so ein fröhlicher Mensch wie Timm Thaler bin. Timm ist außerdem ein sehr freundlicher Junge und ich glaube, dass wir das auch gemeinsam haben.

Wie war es, dich dann selbst im Kino zu sehen?

Am Anfang, die ersten zehn Minuten, war ich sehr selbstkritisch, doch dann konnte ich den Film genießen.







von Wanda Oehme

erstellt am 28.Jan.2017 | 01:48 Uhr