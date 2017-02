KinoTipp : Ein steinstarkes Superhelden-Abenteuer

1 von 1 Foto: RATPAC-DUNE/ Warner Bros 1 von 1

Superheld Batman kämpft für Recht und Ordnung in Gotham City – das weiß doch jedes Kind! Bei all den Super-Schurken, vor denen er die Stadt beschützt, hält er sich natürlich für unschlagbar. Doch die neue Polizeichefin Barbara Gordon will den Kampf gegen die Kriminalität nun verändern und alles selbst in die Hand nehmen. Schließlich hat Batman nie dafür gesorgt, dass der durchtriebene Joker und andere Bösewichte hinter Schloss und Riegel gelandet sind! Ausgerechnet jetzt wird Gotham aber von Joker angegriffen – und er ist nicht allein…

Batman muss sich in seiner „Bat-Höhle“ endlich darüber klar werden, dass er nicht alles im Alleingang schafft. Und: warum macht er das eigentlich? Mit coolen Sprüchen und jeder Menge witzigen Ideen kommt der heimliche Held aus „The Lego Movie“ am kommenden Donnerstag mit einem eigenen steinstarken Film in die Kinos: „The Lego Batman Movie“. Wenn du glaubst, dass du der größte Batman-Fan bist, dann weißt du wohl nicht, wer Robin ist? Der wird sogar von Batman adoptiert!



von

erstellt am 04.Feb.2017 | 03:39 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen