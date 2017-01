Forschung : Ein riesiges Puzzle aus Knochen

1 von 1 Foto: Arne Dedert 1 von 1

Ein Puzzle aus 200 Knochen wollen Wissenschaftler aus der Stadt Gießen zusammensetzen. Am Ende soll das Skelett eines Pottwals zu sehen sein. Das ist eine schwierige Aufgabe. Manche Knochen sind so groß wie ein Fingernagel, manche sind länger als ein Erwachsener. Die Knochen stammen von einem jungen Pottwal, der sich in die Nordsee verirrt hatte und dort gestorben war. Seit einem Jahr arbeiten die Forscher daran. Sie kennen sich zwar mit den Knochen von vielen Tieren aus, aber noch nicht so gut mit denen eines Wals.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 01:58 Uhr