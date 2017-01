Politik : Ein Präsident zieht um

1 von 1 Foto: Cliff Owen 1 von 1

Vor dem großen Backsteinhaus steht ein Umzugswagen voller Kartons. Hier in der amerikanischen Stadt Washington zieht bald eine berühmte Familie ein: Barack Obama, seine Frau Michelle und die beiden Töchter. Am Dienstagabend schleppten Helfer Kartons und Taschen in das Haus.

Noch ist Barack Obama der Präsident der USA. Aber am Freitag wird sein Nachfolger vereidigt. Das bedeutet: An diesem Tag fängt Donald Trump als neuer Präsident an. Familie Obama muss also das Weiße Haus in Washington verlassen. Dort lebt und arbeitet der Präsident der USA, ab morgen also Donald Trump.

Familie Obama will trotzdem noch einige Jahre in Washington wohnen bleiben. Die jüngste Tochter Sasha soll dort die Schule beenden. Mindestens so lange ziehen sie also in das schicke Backsteinhaus.

von dpa

erstellt am 19.Jan.2017 | 01:39 Uhr

