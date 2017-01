Kino : Ein Monster unter der Motorhaube

vergrößern 1 von 2 Foto: Paramount Pictures 1 von 2

Am liebsten würde Tripp den ganzen Tag auf dem Schrottplatz verbringen und an alten Autos herumschrauben. Damit er wenigstens seinen Schulabschluss schafft, bekommt er jetzt Nachhilfe von der schlauen Meredith. Ob sie wohl weiß, was das für eine seltsame Kreatur ist, die sich seit einigen Tagen zwischen den Altölfässern herumtreibt? Es sieht aus wie eine riesige Krake, scheint aber an Land keine Probleme zu haben – und ernährt sich ausschließlich von Öl!

Das „Monster“ hat scheinbar ein ebenso großes Interesse an schnellen Autos wie Tripp. Jedenfalls nistet es sich in seinem coolen Truck ein, als eines Abends Männer von einer Ölbohrfirma auf dem Schrottplatz auftauchen. Mit seinen Tentakeln kann Creech, wie ihn Tripp nennt, den Truck durch Reibung so richtig in Fahrt bringen! Und so machen sich Meredith, Tripp und sein Monster Truck flugs aus dem Staub, denn die Männer sind auf der Suche nach Creech…

Mit „Monster Trucks“ kommt am kommenden Donnerstag ein actionreiches Abenteuer auf vier Rädern und mit jeder Menge Tentakeln ins Kino. Dann erfährst du auch, was für ein mieses Spiel die Ölbohrfirma treibt und wo Creech herkommt. Keine Angst, dieses „Monster“ ist weder ekelig noch gruselig! Im Gegenteil: Creech ist sogar manchmal ganz schön albern.





von Barbara Leuschner

erstellt am 21.Jan.2017 | 01:26 Uhr