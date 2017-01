’Sport : Ein Handball-Torwart kennt keinen Schmerz

1 von 1 Foto: Marijan Murat 1 von 1

25 Gegentore in einem Spiel! Das ist beim Handball ganz normal. Ständig müssen die Torhüter Würfe abwehren. In unserem Nachbarland Frankreich läuft gerade die Weltmeisterschaft im Handball. Die deutsche Nationalmannschaft traf dort bisher selbst viel häufiger als die Gegner. Im Tor der Deutschen wechseln sich Silvio Heinevetter und Andreas Wolff ab. Wir haben Silvio Heinevetter gefragt, worauf es bei einem Handball-Torhüter ankommt.

Tut es weh, wenn man als Torwart ständig den Ball abbekommt?

Ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, tut das schon weh. Oder wenn man nicht richtig aufgewärmt ist. Im Spiel ist man aber so konzentriert und aufgeregt, da merkt man das eigentlich kaum.

Warum tragen Handball-Torhüter keine Handschuhe?

Hm, wie kann man das am besten erklären? Heutzutage hat ja jeder ein Smartphone. Wenn ich da Handschuhe anhabe, kann ich das Handy nicht so gut bedienen. Deshalb haben wir auch beim Handball keine Handschuhe an.

Wie findest du es, dass sich Handball-Torhüter oft abwechseln?

Das ist ganz normal beim Handball. Bei uns gibt es keine erste, zweite oder dritte Wahl – so wie beim Fußball. Wenn man Pech hat, kommt man als zweiter Torwart beim Fußball die ganze Saison nicht zum Einsatz. Beim Handball wird viel gewechselt. Das liegt auch daran, dass es ein schneller Sport ist. Und dass du als Handball-Torhüter sehr viele Bälle abwehren musst.

Was gibt es noch für Unterschiede zwischen Torhütern im Fußball und im Handball?

Wenn ein Fußball-Torhüter einen schlechten Tag hat und zwei Fehler macht, dann verliert seine Mannschaft vielleicht mit 0:2. Ein Handball-Torwart hat viel mehr Chancen, sich auszuzeichnen. Wenn du schlecht bist, fällt es aber noch mehr ins Gewicht. Darauf kann der Trainer nach ein paar Minuten reagieren und wechseln.

Manche Leute zählen genau nach, wie viele Bälle ein Torwart reinlässt und wie viele er abwehrt. Was hältst du davon?

Nur auf solche Zahlen zu gucken, ist Schwachsinn. Wenn, dann muss man die Abwehr komplett betrachten. Ich glaube, es gibt keine guten Torhüter ohne eine gute Abwehr. Wenn das wegfällt oder nicht funktioniert, dann bist du als Torhüter komplett aufgeschmissen.

von Interview: Nils Bastek

erstellt am 18.Jan.2017 | 01:10 Uhr

